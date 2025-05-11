Başkan Zeydan Karalar, Ova ve Uçak Mahalle Merkezi’nin açılışını yaptı
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ova ve Uçak Mahalle Merkezi’nin açılışını yaptı.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ova ve Uçak Mahalle Merkezi’nin açılışını yaptı. Uçak Mahallesi’nde inşa edilen Ova ve Uçak Mahalle Merkezi’nin açılışına ilçe belediye başkanları, CHP Adana Milletvekilleri, siyasiler, bölge sakinleri ve Adanalılar katıldı. Kadın ve erkek taziye salonları ile mescidi bulunan çok amaçlı mahalle merkezi; acının da sevincin de paylaşılabileceği, mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği bir tesis olarak hizmete girdi.
Uçak Mahallesi Muhtarı Memduh Çakar, Ova Mahallesi Muhtarı Alaattin Barış, Onur Mahallesi Muhtarı Burhan Kurt, Şakirpaşa Mahallesi Muhtarı Hakan Arıkan, programın açılışında söz alarak, Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti. Seyhan Belediye Başkanlığı’ndan bu yana bölgeye yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Her işin en iyisini, en kısa sürede yaptıklarını ve aynı anlayışla hizmeti sürdüreceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, halkın kendisine güvenine layık olabilmek için, aynı tempo ve yoğunlukta çalışmaya devam edeceğini vurguladı.
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