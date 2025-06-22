Belediye küçük Eyüp için destek çağrısı yapmıştı: Desteklerle SMA’yı atlattı

2023 yılında SMA TİP 2 teşhisi konulan Eyüp Ensar, 25 Temmuz 2024’te babası Selçuk Öztürk ile Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı’yı ziyaret etti. Öztürk, tedavi masrafları oldukça ağır olan SMA’lı Eyüp destek çağrısında bulundu. Bu çağrıdan sonra hayırseverlerin de katkılarıyla gerekli para toplanarak Dubai’ye giden Eyüp’ün tedavisi tamamlandı. Eyüp hastalığı tamamen yenerek ilçesine dönüş yaptı. Ailesi de belediye başkanı Osman Belovacıklı’yı ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti. Ziyarette Eyüp’e oyuncak hediye eden Belovacıklı “SMA TİP 2 çağımızda sık sık karşımıza çıkan ve tedavi masrafları çok yüksek maliyetli olan bir hastalık. El birliğiyle Eyüp Ensar’a destek olarak bu hastalığı yenmesine vesile olmak bizleri çok mutlu etti. Ancak, bu hastalıkla boğuşan bir çok evladımız ve çaresiz olan bir çok anne ve babamız var. Devletimiz inşallah bu hastalığın tedavisi için gerekli adımları atar ve evlatlarımız bu hastalıktan kurtulur”dedi.