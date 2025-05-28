Erzurum Çat Belediyesi yakında yeni sinema, tiyatro ve konferans salonlarına kavuşacak. Müjdeyi başkan Arif Hikmet Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kılıç, paylaşımına "Biz bu ilçeye yalnızca hizmet için geldik. Perde açılıyor. Sahne sizin! Yeni salonumuzda buluşmak dileğiyle..." notunu düştü.
Çat'a yeni salon müjdesi: 'Perde açılıyor. Sahne sizin'
Çat, yeni sinema, tiyatro ve konferans salonlarına kavuşacak.
28.05.2025 18:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Çat, yeni sinema, tiyatro ve konferans salonlarına kavuşacak.
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