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Çat'a yeni salon müjdesi: 'Perde açılıyor. Sahne sizin'

Çat'a yeni salon müjdesi: 'Perde açılıyor. Sahne sizin'

28.05.2025 18:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Çat'a yeni salon müjdesi: 'Perde açılıyor. Sahne sizin'

Çat, yeni sinema, tiyatro ve konferans salonlarına kavuşacak.

Erzurum Çat Belediyesi yakında yeni sinema, tiyatro ve konferans salonlarına kavuşacak. Müjdeyi başkan Arif Hikmet Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kılıç, paylaşımına "Biz bu ilçeye yalnızca hizmet için geldik. Perde açılıyor. Sahne sizin! Yeni salonumuzda buluşmak dileğiyle..." notunu düştü.

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