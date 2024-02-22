CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney: Yurttaş değişim istiyor

Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:27

Güncelleme: 24.02.2024 - 20:09

CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. Güney, Beyoğlu’nun en önemli sorunlarının kentsel dönüşüm, otopark, yeşil alan ve istihdam olduğunu vurgulayarak “Beyoğlu’nda yaşayanlar 30 yıldır problemlerini haykırdı, tek bir tanesi bile çözülmedi. Beyoğlu’ndaki seçimi kazanacağız. Bizim yeşil alanlara sahip çıkan, kadın ve genç istihdamını artıran, otopark sorununu kökten çözen bir yönetim anlayışımız olacak” dedi.

Beyoğlu’nun en önemli sorunlarından olan kentsel dönüşümle ilgili konuşan Güney, göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm seferberliği başlatacaklarını ifade etti.

MÜTEAHHİT LOBİSİ

* CHP 2019 yerel seçimlerinde Beyoğlu’nu çok az bir oy farkıyla kaybetti. Siz bu farkı kapatmak ve Beyoğlu’nu kazanmak için nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Sadece CHP’nin değil, Beyoğlu siyasetinin 30 yıldır bir yerel aday arayışı var. O nedenle bu dönem biz CHP tabanından olduğu kadar diğer gruplardan da ciddi bir şekilde ilgi görüyoruz. Çünkü Beyoğlu’nu sokak sokak bilen, burada doğmuş büyümüş biri var. Sahada komşularımızın bundan dolayı bize bir teveccüh gösterdiğini görüyorum. İkinci büyük etken projelerimiz ve vaatlerimiz. Beyoğlu Belediyesi 30 yıldır sadece müteahhit lobisine hizmet etti. Beyoğlu’nda yaşayanlar 30 yıldır problemlerini haykırdı fakat tek bir tanesi bile çözülmedi. Bizim yeşil alanlara sahip çıkan, kadın ve genç istihdamını artıran, otopark sorununu kökten çözen, kapalı pazar yerini hayata geçiren bir yönetim anlayışımız olacak. Beyoğlu’ndaki seçimi kazanacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Biz sokakta hangi partilisin diye sormuyoruz, hangi ihtiyacın var, senin derdini nasıl çözeriz diye soruyoruz. Yerel bir dille, gerçek sorunlara gerçekçi çözümlerle siyaset yapıyoruz. İdeolojik kaygıların üstünde Beyoğlu’nu önceleyen, Beyoğlu’nun çıkarlarına hizmet eden bu dilin karşılığını bizzat görüyorum. Yerel dil, yerel adaylık ve doğrudan vatandaşa yönelik projeler bize seçimi kazandıracak.

İSTİHDAM OFİSİ KURULACAK

* Beyoğlu’nun demografik yapısına baktığımızda ilkokul mezun oranı yüzde 40 olduğunu görüyoruz. Bu büyük bir oran. Aynı zamanda ilçede üniversite mezunu oranı da çok düşük. Beyoğlu’ndaki işsizlik sorunuyla nasıl mücadele edeceksiniz?

Beyoğlu’nda gençler arasında işsizlik İstanbul ortalamasının da üstünde. İşsiz olan gençler uyuşturucuya yöneliyor. Eskiden sadece Taksim bölgesinde olan uyuşturucu sarmalı en uç noktalara kadar gelmiş durumda. Nedenine baktığımızda işsizlik olduğunu görüyoruz. Geçen gün Dolapdere’de bir anneyle oturduk. Şu an otelin olduğu yerde tamirhane vardı. Anne, “Orada çocuğum çalışıyordu geldiler orayı otel yaptılar şimdi oğlum işsiz kaldı uyuşturucu içiyor ve satıyor” dedi. Bu sözlerde birçok mesaj var. Dolayısıyla bizim önceliğimiz gençleri meslek ve iş sahibi yapmak. Cihangir’de büyük holdingler, lüks restoranlar var. Orada üretilen ciddi bir değer var. Beyoğlu’nun bir yakasında işçi arayan işverenler var diğer yakasında iş arayan gençler var. Biz bu iki yakayı bir araya getireceğiz. İBB bunu bölgesel istihdam ofisiyle yaptı. Biz de Beyoğlu İstihdam Ofisi kuracağız. Gençler arasında bir işsiz havuzu kurarak gençlerimize iş bulacağız. Ayrıca iş garantili meslek kurslarımız olacak. Beyoğlu’nda bulunan işletmelerin ihtiyacına göre eleman yetiştireceğiz. İlk iş kuracak gençlere 50 bin TL destek vereceğiz. Eli ekmek tutmak isteyen herkesin elinden tutacağız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLAYACAK

* Beyoğlu denince akla ilk olarak kentsel dönüşüm ve rant geliyor. Yurttaşlar Fikirtepe örneğinde olduğu gibi evlerinden sürülmek istemiyor ancak depreme karşı güvensiz evlerde de yaşamak istemiyorlar. Onlar bu çelişkiyi yaşarken siz Beyoğlu Belediyesi olarak nasıl bir kentsel dönüşüm anlayışı izleyeceksiniz?

Beyoğlulular 30 yıldır kentsel dönüşüm vaatleriyle sömürülüyor. Bu vaatler seçimden sonra unutuluyor ve yurttaş beş yıl daha deprem korkusuyla yaşamaya devam ediyor. Niyet rant olunca gerçek bir kentsel dönüşüm sağlanamıyor. AKP belediyelerinin kentsel dönüşüm sicili bozuk. Toprakların soylulaştırma adı altında üst gruba açıldığını görüyoruz. Bu yüzden yurttaş AKP’ye güvenmiyor. Bizim bu konuyu seçim dönemi sömürülen bir konu olmaktan uzaklaştırıp çözmek için projelerimiz hazır. Bölgede öncelikle beş yılı kentsel dönüşüm seferberlik dönemi olarak ilan edeceğiz.

Mevcut belediye yönetiminin Dönüşüm AŞ diye bir şirketi var. Ama bir tane bile daire dönüştüremedi. Öte yandan İBB’ye bağlı KİPTAŞ bugün İstanbul’da çok önemli projelere imza atıyor.

OTOPARK VE YEŞİL ALANLAR EN ACİL SORUN

* Beyoğlu’nun çözüm bekleyen acil sorunları nedir? Bu sorunlar için sizin çözüm önerileriniz ne olacak?

Beyoğlu’nda 45 mahalleyi dinledik, en büyük sorunların başında otopark sorunu geliyor. En az beş noktada kapalı otopark, kapalı pazaryeri ve üzerine çocuk parkı olacak şekilde alan yaratacağız. Uygun alan yoksa kamulaştırma bütçesi ayırıp uygun alanları kamulaştıracağız ve bu otopark sorununu kökten çözeceğiz. Ayrıca yine Beyoğlu sakinlerinden en çok gelen şikâyet yeşil alanların yetersizliği. Beyoğlu’nun rengini griden yeşile çevirecek bir planlama anlayışını hâkim kılacağız. Park ve bahçelerimizin sayısını artırmak sadece yaşam kalitesini yükseltmeyecek, Beyoğlu’nun sağlığını da olumlu etkileyecek. Bu griliğin, yeşilsizliğin yarattığı sağlık sorunlarını da azaltacak. Beyoğlu çok daha ferah ve yeşil olmayı hak ediyor.

Ancak mevcut yönetim beş yıl boyunca KİPTAŞ’ın kapısını çalmadı. Siyasi inat uğruna, Beyoğlu’nun 5 yılını heba ettiler. Oysa seçim kitapçıklarında “KİPTAŞ ortaklığında bölgeyi dönüştüreceğiz” yazıyordu. KİPTAŞ vaadiyle sömürerek aldılar insanların oyunu. Biz bu meseleyi siyaset üstü görüyoruz. İBB ile uyumlu Beyoğlu Belediyesi kentsel dönüşümün öncüsü olacak. Beyoğlu’nun her yeri kentsel dönüşüm kapsamında değil. Bazı yerlerinde imar var. Bu bölgelerdeki vatandaşla müteahhidi karşı karşıya getirmek yerine belediye şirketini vatandaşla müteahhit arasında garantör olarak vatandaşın danışabileceği şekilde konumlandıracağız. Bu yapıyı inşaat mühendisi ve mimarlarla güçlendireceğiz, vatandaşlarımız süreçle ilgili buraya danışacak.

* Kadınlar, çocuklar emekliler için hayata geçirmeyi planladığınız projeler nelerdir?

Çocukların beslenmesi artık aileler için ciddi bir maliyet. Beyoğlu’nda ihtiyaç sahibi çocuklara beslenme desteği sunacağız. Beslenmeleri iki günlük şekilde paketleyerek evlere gidip annelere teslim edeceğiz. Bu paketlerin üzerinde belediye logosu olmayacak. Çünkü bizim derdimiz reklam değil, bizim tek derdimiz bir komşumuzun, bir annemizin derdine derman olmak. Öte yandan Beyoğlu’nda 8-9 üniversitemiz var. Büyükşehirde okumak büyük maliyet demek. Öğrencilerin hem beslenme hem kira sorunu var. Biz beslenme sorununu çözmek için Beyoğlu’nda “ÖğrenciYe” diye bir uygulama yapacağız. Öğrenciler bu uygulamaya abone olacak. Anlaştığımız restoranlara giderek ücretsiz bir şekilde yemek yiyebilecek.

Kadınlar için ise öncelikle Beyoğlu’ndaki kreş sayısını artıracağız. Çocuğunu kreşe bırakabilen kadınlar hem sosyal hayatına zaman bulabilir hem de çalışabilir. Beyoğlu’ndaki kreşlerin sayısı yetersiz, hatta kreş bile denemez. Sabah 9’dan akşam 12’ye kadar MEB müfredatının bile uygulanmadığı yerler var. Daha çok çocuk oyalama merkezi işlevi görüyorlar. Biz bu kreşlerin hem sayısını hem de kalitesini artıracağız.

Ev kadınlarına kooperatifleşme konusunda destek vereceğiz. Beyoğlu’nda restoran ve otel işletmeleriyle destekleyeceğimiz kadın kooperatiflerinin ürünlerini buluşturacağız.

Şiddet gören kadınlar için kadın dayanışma merkezleri açacağız. Psikolojik ve hukuki destek alacaklar. Aynı merkezlerde çocuklar da kreşte kalacak. Kreşlerde de çocuklar için psikolojik desteğimiz olacak. Şu an için Beyoğlu’nda kadınların sığınabileceği bu tarz bir yer yok. Biz Beyoğlu’ndaki kadınların kendisini güvende hissetmesini istiyoruz. Eşinden şiddet gören bir kadının “Benim arkamda belediye var, dayanışma merkezlerinin avukatları var” diyebilmesini, kendini güvende hissetmesini istiyoruz.

EMEKLİLERİMİZİN YÜKÜNÜ ALACAĞIZ

Şu an ekonomik krizin faturası emeklilere kesilmiş durumda. Artık emekli olup rahat bir hayat yaşamaları gerekirken bugün gelinen durumda siyasetçilerin ağzına bakıyorlar. Pazara gittiğimizde emeklilerin yarı dolu sepetlerini, 2 TL daha ucuz ürün bulabilmek için bir saat dolaştığını görüyoruz.

Biz Beyoğlu’nda emekli evleri açmak istiyoruz. Bu evlerde emekliler ucuza çay içilebilecek, sosyalleşebilecek. Zaman zaman kültür ve inanç gezileri düzenleyeceğiz. Yani biz yaşanabilir bir Beyoğlu kurmak istiyoruz. Emeklilerimizin sırtındaki yükü alacağız, sağlıklı bir yaşlılık geçirmelerini sağlayacağız. Bakım gerektiren demans hastaları için Demans Merkezi de projelerimizin arasında.

BEYOĞLU MİRAS PROJESİ

* “Beyoğlu’nun, Taksim’in, İstiklal’in eski ruhu kalmadı” sık duyduğumuz bir cümle. Beyoğlu’nu özlenen eski günlerine döndürmek için neler yapacaksınız?

Beyoğlu’nda her yıl bir şeyleri kaybettik. Rant uğruna Beyoğlu’nun değerleri yok edildi. Biz bunların hepsine muhalefet ettik ancak kurtarmaya gücümüz yetmedi. Yönetime gelince bu değerleri kurtarmak için yapacaklarımızı ekip arkadaşlarımızla planlıyoruz. En önemli konulardan biri Beyoğlu’nda kent silüetini koruyan, Beyoğlu sokaklarına renk katan sahipsiz, tarihi binalarımız. Bu tarihi binalara sahip çıkacağız. Bu binaların listesini çıkarıp tek tek hak sahipleri ile konuşacağız. İBB Miras gibi biz de Beyoğlu Miras Projesi’ni yapacağız. Mevcut kültürel değerleri kurtararak bunları kamusal alanlara çevireceğiz. Tarlabaşı’nda güzel binalar var, sahipsiz. Kapısını çalacağız “Burayı bize 20 yıl tahsis edin biz tamiratını yapalım, restorasyon yapalım 20 yıl kamusal alan olarak kullanalım” diyeceğiz. Restore ettiğimiz bu binaları kadın dayanışma merkezi, kreş yapacağız. O binanın tarihi silüetini de koruyacağız. Ayrıca Beyoğlu’nun eski sanat günleriyle anılmasını istiyoruz biz. Bu yolda genç sanatçılarımıza da malzeme ve kira desteği yapacağız.

YURTTAŞIN DEĞİŞİM TALEBİ VAR

* Seçim çalışmalarınızı yoğun olarak pazaryerlerini, esnafı, dernekleri ziyaret ederek sürdürüyorsunuz. Bu ziyaretlerinizde daha önce CHP’ye oy vermeyen seçmenlerde bir kırılma yaşandığını hissediyor musunuz?

Seçim koordinasyonu merkezimizi Kasımpaşa’ya kurduk. Aslında şu mesajı vermek istedik: “İnan Güney bu muhitin insanı ve yola iddialı çıkıyor.” Kamuoyu bu mesajı aldı, doğru okudu. Toplumda kırgınlık var, yerel siyasetten kaynaklı kırılmalar var. Genel ekonomik çöküşün faturasının ücretlilerin sırtına yüklenmiş olması doğal olarak değişim talebini tetikliyor. Özellikle emekli komşularımız hayat pahalılığından dolayı değişim talebini yüksek sesle dillendiriyor. Bu süreci doğru yönetebilirsek, ideolojik kamplaşma tuzağına düşmeden, sosyal politikalarımızla sorunlarına çözüm üreteceğimizi anlatabilirsek; değişim kaçınılmaz.

* 2019 yerel seçimlerinde Cihangir’deki katılım oranı yüzde 72 olarak belirlendi. Bu katılım oranını artırmak için nasıl bir kampanya yürüteceksiniz?

Geçen gün Cihangirli komşularımızla bir araya geldim. Oraya gittiğimizde de “Onlar buraya gelmeyin, gidin Kasımpaşa’da, Örnektepe’de çalışın” diyorlar. Ama Cihangir’deki katılımın düşük olması da bize seçim kaybına neden oldu. Seçimin en önemli anahtarlarından biri aslında Cihangir. Yüzde 72 olan katılımı yüzde 90’a çıkarsaydık sonuç çok farklı olurdu. Bu seçimde de Cihangir’in katılımı belirleyici olacak.

‘MERHAMET KÜLTÜRÜMÜZLE BU İŞ ÇÖZÜLÜR’

* Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik bir projeniz var mı?

Sokağın güvenliği kısırlaştırmayla ve barınakla sağlanır. Beyoğlu’nda sokak hayvanları meselesi çözülemedi. Gerek merkezi hükümetin, gerek bakanlığın gerekse de yerel yönetimlerin üzerine düşen son derece önemli sorumluluklar var. Bu sorumlulukların planlı ve eşgüdümlü biçimde hayata geçirilmemesinden ötürü kentte yaşayan canlılar ile insanlar arasınsa adeta bir itilaf oluşmaya başladı. Bu yönetilemez bir problem değil. Beyoğlu’nda 7/24 veterinerlik hizmeti vereceğiz. Bunun dışında sokaktaki hayvan dostlarımız için geçici bakımevi rehabilitasyon merkezleri inşa edeceğiz. Mobil veterinerlik hizmeti vereceğiz, bunun için araçlar alacağız. İstanbul’da kısırlaştırma oranının en düşük olduğu ilçe ne yazık ki Beyoğlu bu konu tamamen ihmal edilmiş; buna bağlı artan sokak köpekleri sayısı ve vatandaşlarımızın şikâyetleri de mevcut. Biz bu şikâyetleri de etkili yaygın bir kısırlaştırma seferberliği ve sağlıklı hayvan bakımevleri ile gidereceğiz. Beyoğlu STK ve gönüllüleriyle eşgüdüm ve işbirliği içinde hareket ederek başlatacağımız bir kısırlaştırma seferberliğiyle hem insanlarımız ve hem sokak hayvanlarımız için yaşam hakkını koruyarak bu işi çözeceğiz. Merhamet kültürümüzün gereği de budur