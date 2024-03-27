CHP Fatih Belediye Başkanı Adayı Mahir Polat: 'Konut A.Ş.’yi kuracağız'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:06

Güncelleme: 27.03.2024 - 15:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcılığı görevi boyunca başarılı işlere imza atan Mahir Polat görevinden istifa ederek CHP’den Fatih Belediye başkan adayı oldu. Polat, seçilmesi halinde Fatih’te yapacaklarını Cumhuriyet’e şöyle anlattı:

‘GÜVEN SORUNU YAŞANIYOR’

Sizce Fatih’in en temel sorunları nelerdir?

Polat, “Fatih birçok sorunla boğuşuyor şu an. En temel sorunlarını arka arkaya saymak gerekirse başta semtin değer kaybetmesi ki bu diğer sorunların toplamından oluşan bir sorun. Fatih tarihindeki değerinden, prestijinden ne yazık ki geri düşmüş durumda. Bu da hemen her şeye yansıyor. 1999 depreminin üzerinden geçen 25 yılda tek bir çivi bile çakılmadığı için binalar eskimiş durumda. Kentsel dönüşüme acil ihtiyaç var. Fatih, deprem riski ve bina güvenliği açısından çok çok geride kalmış durumda. En önemli sorunlardan bir tanesi yaşlanmış binalar ve tarihi bir alan üzerinde yer almasından kaynaklı olarak depreme hazır değil. Fatih depreme karşı en dayanıksız ilçemiz durumunda. Geçen 25 yıl içerisinde hükümetin, yerel ilçenin ve hatta son 5 yıla kadar büyükşehrin bile aynı parti ile yönetilmesine rağmen bir türlü yol alınamaması, hiçbir çalışma yapılamamış olması büyük bir trajedi.”

Polat, “Bunun dışında Fatih’in güvenlik sorunu çok yüksek. Özellikle kuşaklar boyu devam eden yerel nüfusun, son 10 yılda göçmenler ve belki de tanımsız nüfusla beraber şekillendiği bir dönem var. Bu sadece Suriye savaşının getirdiği göçmenlik değil bugün 30’un üzerindeki ülkenin yerleşimcisi Fatih’teki insan ilişkilerini, bir komşuluk ve güven ilişkisiyle sürdürülen değil tekinsiz, kaygılı bir ortam hâline getirdi. Son 10 senede her 4 kişiden birinin nüfus değiştirdiği, göçmen nüfusunun 100 binleri aştığı bir yer olan semtte Fatihliler tedirgin, kaygılı ve gündelik hayatta çatışmalı bir ortam yaşıyor. Fatih’te gelen yeni nüfus yalnızca savaş göçmeni değil, tanımsız coğrafyalardan gelen hikâyesi, daha önce girdiği maceralar ya da yaşadığı meseleler belirsiz bir nüfus var. Fatih halkı hem güven sorunu hem de kaos yaşıyor.”

‘DERİN YOKSULLUK’

Polat, “Sosyal alan ve kültür yaşamı Fatih’te çökmüş durumda. Fatih, kültürel yaşamın neredeyse sıfıra indiği bir zeminde ilerliyor. Fatih’in gençleri ve sosyal yaşam arayışındaki Fatihliler semtin dışına çıkmak zorunda kalıyor. Bir diğer önemli sorun da yoksulluğun çok derinleşmiş olması. Fatih’te her dört haneden birisi derin yoksulluk yaşıyor ve açlık sınırının altında İBB’den sosyal yardım başvurusunda bulunuyor, bir trajedi yaşıyor. Hatta Türkiye siyasetinin iki kutuplu siyaset olarak tercih edilmesi ve bunun körüklenmesi nedeniyle mahalle entegrasyonu ya da Fatih’in turizm bölgeleri gibi alanlardaki imkânlarından derin yoksulluk yaşayan Karagümrük, Balat, Ayvansaray gibi noktalardaki gençlik faydalanamıyor.”

Polat, “Fatih’in esasen en büyük sorunu da sürekli değer kaybeden, gayrimenkul değerinde İstanbul’da 27.sıraya düşmüş bir ilçe olması. Nüfusunun yüzde 30’una yakınını değiş-tokuş ederek kaybetmiş ve yeni demografiyi 10 yıl gibi kısa bir sürede almış bir ilçe. Bunun trajedisini yaşıyor. Bence Fatih’in en büyük sorunu geleceğe karamsar bakmak durumunda kalmasıdır. Bu yanlış yerel politikalarla giderse çöküntü alanları derinleşecek. Son 10 yılda toplumun devlete karşı güveni azalmış durumda. Vatandaşlar kentsel dönüşüme ilişkin yeni rezerv yasadan çok kaygılılar. Bütün bunlar Fatih’i yüksek turizm potansiyeliyle, yüksek dünya entegrasyonuyla buluşturamayan bir yerel yönetimin yanlış politikaları, kötü yönetimiyle bu noktaya gelmiş durumda.”

AKP’nin kalesi olarak anılan Fatih’te seçmeni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz?

Polat, “Ben siyasette kale gibi tabirleri doğru bulmuyorum. Bundan birkaç dönem önceye bakacak olursak denklemin tam tersi olduğu da görülür. Sosyoloji değişiyor, hayat ve kent değişiyor. Bu bakımdan toplumun artık -parti ayrımının ötesinde- adayın neyi anlattığına, nasıl hizmet ettiğine bakacağı, vatandaşın bu konuda düşüneceği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Seçim çalışmamızı yoğun bir şekilde buna uygun ilerlettik ki zaten bu şekilde bir siyasetçi ve devlet adamıyız. Biz bu sürecin sonunda Fatihlilerin parti ve zümre ayrımı olmaksızın hizmet odaklı, kendi kültürlerine yabancı olmayan, bu toplumun insanı vasıflarında bir adaya oy vereceklerini düşünüyorduk. Biz projelerimizle, işimizle yerel yönetimle olması gereken konularla vatandaşın karşısına çıkıyoruz. Bu bakımdan bence insanlar bunu değerlendirecektir.”

‘DEMOGRAFİ TANIMLANMALI’

Fatih’te göreve geldiğinizde ilk icraatınız ne olacak?

Polat, “Kentsel dönüşüm çok büyük bir ihtiyaç. Hızlı bir şekilde Konut A.Ş.’yi kurmak istiyoruz. Çünkü kaybedecek dakikamız bile yok. Fatih’te ilk önce kentsel dönüşüm odaklı şu ana kadar yapılan çalışmaların alt yapısını çıkarıp Konut A.Ş.’yi kuracağız.”

Fatih denince akla göçmenlerin yoğun yaşadığı bir bölge geliyor. Siz bu algıyı yıkacak mısınız?

Polat, “Fatih’te göçmenlik konusu uzun uzadıya anlattığımız bir konuydu. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı’nın itirafıyla 100 binin üzerinde göçmen olduğunu da kamuoyu öğrenmiş oldu. Yani Fatih’in demografisine baktığımızda üç kişiye karşı bir kişi göçmen var. Tabi burada önemli olan göçmenliğin alt kırımlarını bilemememiz. Yani her türlü hikâyeye sahip olabilir bu insanlar. Türkiye’nin şu an yumuşak karnı diye gördüğümüz, ulusal güvenlik açısından büyük sıkıntı olan ancak bizzat yaşam alanına, sokağa, mahalleye, komşuluk ilişkilerine yansımış bir gerilim var. Bu bakımdan yerel yönetimin derhal ilçede yaşayan demografiyi tanımlama, tespit etme, vatandaşın bu konudaki duyarlılığını ve şikâyetlerini kayda alarak Emniyet güçleriyle birlikte hareket etme konusunu gündemimize alacağız. Beş yılın sonunda Fatih eski kimliğine, eski yaşam kültürüne geri dönecektir.”

