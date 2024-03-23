CHP adayı Polat: Fatih’te Tacikistan uyruklu, geçmişi karanlık insanların varlığına aylardır dikkat çekiyorum

Yayınlanma: 23.03.2024 - 17:48

Güncelleme: 23.03.2024 - 17:48

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün akşam saatlerinde konser salonuna yapılan kanlı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Rusya, saldırıyı düzenleyen ve tamamı Tacikistan vatandaşı olduğu belirlenen teröristlerin adlarını ve fotoğraflarını yayınladı.

Dünyayı sarsan bu saldırının ardından CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, ilçede ikmaet eden kaçak Tacikistan uyruklu göçmenlerle ilgili denetimsizliğe dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"NE YAPACAĞINI BİLMEDİĞİMİZ GEÇMİŞİ KARANLIK ONBİNLERCE KAÇAK..."

"Fatih’te Tacikistan uyruklu, geçmişi karanlık insanların varlığına aylardır dikkat çekiyorum. Dün Rusya’da yaşanan olaylar uzun süredir uyardığım konuda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi" diyen Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasının devamında şu vurguları yaptı:

Evet, can alıcı konuya tekrar gelelim, tüm hükümet yetkililerine ve mevcut Fatih Belediye Başkanına soruyorum, kaygılı Fatihliler adına da cevap bekliyorum.

Fatih’te kaç kaçak Tacikistanlı var ve bunlar nasıl bir geçmişten ve nereden kaçarak Fatih’e yerleştiler?

Aylardır anlatıyorum, Fatih’in kaçak göçmen meselesindeki en büyük sorun; kim olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini, ne yapacağını bilmediğimiz geçmişi karanlık on binlerce kaçak kişi.

Fatih’te halk; geçmişinde terörle temas halinde bulunmuş, karanlık görevler bekleyen, uyuyan hücrelerin varlığını ve bu durumun kendilerini korkuttuğunu, Fatih’in de bu yüzden yaşanmaz hale geldiğini anlatıyor.

Fatih güvenlidir diye açıklama yapmakla Fatih güvenli olmuyor. Fatih’in halkı ne kadar güvensiz bir şekilde yaşadığını ve kaygılı olduğunu her saniye, gördüğü her yetkiliye söylüyor."

"TEK TEK TESPİT EDECEĞİZ"

CHP adayı Mahir Polat, açıklamasını şu sorularla sürdürdü:

"Tekrar soruyorum; Fatih’te kaç kaçak Tacikistanlı var, ne zamandan beri buradalar? Kaçı oturum izni aldı, kaçı belediyeden ruhsat alıp, iş yeri açtı?

Fatih’te daire alarak vatandaşlığa geçen, ismini ve geçmişini sildirerek Fatih’te yaşamaya başlayan geçmişi karanlık kaç bin kaçak var?

Bu ülkeyi düzensiz göçün doğrudan hedefi haline getiren, kimliği, geçmişi ve kimlerle irtibatlı olduğu bilinmeyen kişileri ülkemize kayıt dışı biçimde yerleştiren anlayışla asla aynı yerde değiliz.

Göreve başladığımızda Fatih halkını tehdit eden bu binlerce haneyi tek tek tespit edeceğiz. İlçe belediyesinin yapması gerekirken, yapmadığı hane kontrollerini tek tek yapıp, Fatih’i karanlık, menşei belli olmayan unsurlardan arındıracağız."



