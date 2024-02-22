CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe: Bütçe halka harcanacak

Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:59

Güncelleme: 24.02.2024 - 20:10

CHP İstanbul il başkan yardımcılığı ve 2019 yılından beri Gaziosmanpaşa ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan CHP Gaziosmanpaşa Belediye başkan adayı Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin elle tutulur bir proje bitirmediği eleştirisinde bulundu. Bahçetepe, 2 milyar 440 milyonluk bir bütçenin doğru yönetilmesi halinde birçok hizmetin yaşama geçirelebileceğini söyledi. Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Bahçetepe, sokakta en çok ekonomik sorunlara yönelik şikâyetle karşılaştığını aktardı. Seçilmesi durumunda belediye başkanı harcırahını bir asgari ücreti geçmeyecek şekilde düzenleyeceğini kaydetti.

* Gaziosmanpaşa’da 2019 yılından beri ilçe başkanlığı yaptınız. O zamandan bu zamana kadar gördüğünüz sorunlar neler oldu?

2012 yılında Gaziosmanpaşa’nın 16 mahallesinin 12’si riskli alan ilan edildi. 2012’den 2024’e kadar yaklaşık 12 senede Gaziosmanpaşa’da sadece “Sarıgöl Kent Konutları” bitti. Çok başarısız kaldılar. Bugün Pazariçi Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm alanında hiçbir proje olmadı. Yıldıztabya’nın çok küçük bir kısmında bazı projeler yapıldı. Bağlarbaşı Mahallesi’nin yedi B bölgesi dokuz senede bitti. Daha yerleşim ve doğalgaz sorunu da devam ediyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm konusunda hem bakanlık hem belediye sınıfta kaldı.

STAT YAPILDI

İkinci sorun ise spor lüplerinin maç yapacağı yeri yoktu. Gaziosmanpaşa Stadı ve Yıldıztabya Stadı’nı belediye yıktı. İBB başkanımız seçildikten sonra Mevlana Mahallesi’ne 5 bin seyirci kapasiteli Halit Kıvanç Stadı’nı yaptı. Şimdi 22 tane spor kulübümüz orada. Aynı zamanda onun altına da “Yuvamız İstanbul” kreşi açıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi en az personel çalıştıran belediyelerden bir tanesi. Personel azlığından dolayı ara sokakların birçoğunda çöpler bir gün gecikmeli alınıyor. Çöp kutuları yeterli değil. Yurttaş bu temizlik konusunda çok rahatsız.

34 MILYON FAİZ ÖDENDİ

* Peki çözüm önerileriniz neler?

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin bütçesi 2 milyar 440 milyon TL. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 2023 yılında bankalara ödediği faiz 34 milyon 648 bin lira. Şimdi bu belediyenin bütçesi daha doğru ve efektif yönetilebilir. Kent temizliği, park, kreş, sağlık ocağı gibi ihtiyaçlardan uzaklaşıyor. Kentlerin gelişmişliği, sağlık ocaklarına, AVM’lere ya da okula erişimle ölçülüyor. Dolayısıyla öncelikle Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin bütçesi doğru yönetilirse yurttaşın dayanağı olacak projeleri konuşabiliriz.

Mesela burada yoksul aileler tespit edilip çocuklarına beslenme saatinde beslenme çantasıyla ilgili gıda temini yapılabilir. Öğrenci 12’de okula gidiyorsa saat 11’de beslenme çantası o ailenin evine ulaşıyor. Kreşlerin sayısını artırabiliriz.

* Seçilmeniz durumunda yapacağınız ilk üç şey nedir?

Belediye başkanının aylık harcırahı bir asgari ücreti geçmemeli. Birçok belediye bütçesinin reklam ve tanıtım giderleri 100 milyon, 159 milyon, 40-50 milyon. Bunların çoğu pankart, afiş ya da belediyenin yaptığı çalışmaların baskısı için ödenenler. Bu işleri artık sosyal medyada daha uygun fiyata yapabiliyorsun. Dolayısıyla bu belediyenin bütçesini çok efektif yönettiğimizde herkesin yararlanabileceği bir bütçe haline getirebiliriz. Mesela Gaziosmanpaşa’nın meydanında 15 dershane var. Hafta sonu buraya daha çok lise öğrencileri geliyor. Gaziosmanpaşa Meydanı’ndaki esnaflarımızla işbirliği yapacağız. Öğrencilerimizin öğle yemeklerine katkı sunacağız.

* 2019 yılında AKP yüzde 52.21, CHP yüzde 33.35 oy aldı. Yüzde 19’luk farkın kapanacağını düşünüyor musunuz, seçmeni nasıl ikna edeceksiniz?

CHP çok köklü bir parti. Sosyal medyayı daha aktif kullanıyoruz. STK’leri, kanaat önderlerini ziyaret ediyoruz. Dolayısıyla burada ben beş yıllık ilçe başkanlığım sürecinde bugüne kadar gidilmemiş birçok kesime ulaşmaya çalıştım. İlçemizde Siirtliler, Kastamonulular, Giresunlular var. İlçe yönetiminde de bu mozaiği oluşturdum. Kozmopolitik yapıyı belediye meclisine de yansıtacağım.

* Sokak hayvanlarıyla ilgili projeleriniz var mı?

Belediyenin barınağı yok. Büyükşehir belediyesinin Sarıyer’de bir barınağı var daha çok o kullanılıyor. Biz arkadaşlarımızla beraber bu veterinerlik ve hayvan haklarıyla ilgili müdürlüğümüzü biraz daha aktif hale getirip Gaziosmanpaşa sınırları içerisinde bir hayvan barınağı tasarlıyoruz.

* Kadın istihdamına yönelik çalışmalarınız neler?

Kadın istihdamı için de özellikle bizim belediyemizin çok fazla personeli yok. Muhtarlıklarda kadın arkadaşlarımızın istihdam edilmesini, çalışmasını çok önemsiyorum.

KADIN ÇALIŞAN ARTACAK

Aşevimiz yok burada kadın istihdamı artırabilir. Gaziosmanpaşa’da Öğretmenevi yok, huzurevi yok, buralarda kadın istihdamı artırılabilir. Kentsel dönüşüm ilan edilen yerlerin içinde hiç kreş yok mesela. Bir tane kreş yapsaydı iki tane kadın istihdamı sağlanabilirdi. Okulları gezdiğinizde okul aile birlikleri ya da müdürleri mutlaka bu şikâyet dile getirirler. Biz hem güvenlikleri, hem okulların temizlik personeli konusunda da kadınlara yer açacağız.

SOKAKTA EKONOMİK KRİZ VAR

* Sokağa çıkınca nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz?

Ekonomik kriz. Kirasını ödeyemeyen aileler. Çocuğuna harçlık veremeyen anne babalar var. 20-25 bin TL ile geçinmek çok zor. Emekli maaşına bir zam oldu mesela tam bir rezalet. Yani emekliler ölsün denildi. Sokakta şu an ekonomik krize bir isyan var. Bu manavda da var, kasapta da var, bakkalda da var, markette de var. Belki sarayda yaşayanlar bunu hissedemiyor olabilir ama sokakta böyle bir problem var.