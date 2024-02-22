CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: ‘Projelerimiz hazır’

Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:08

Güncelleme: 24.02.2024 - 20:10

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. Ulaşım ve kentsel dönüşümdeki sorunlara müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen Tugay, göreve gelince projelerine hızlıca başlayacağını anlattı. AKP’nin adayı Hamza Dağ’ın seçim kampanyası hakkında da konuşan Tugay, “Normalde göstermediği davranışları bu dönemde göstermek takiyeciliktir” dedi.

Sizce İzmir’in acilen çözülmesi gereken sorunu nedir?

İzmir’de ulaşım, kentsel dönüşüm ve altyapı problemleri var. Bunların en öncelikli olanlarını öne alarak hepsine müdahale etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bazıları biraz daha uzun vadeli planlamaları gerektiren işler. Ama kent içerisindeki toplu ulaşımla ilgili trafiği rahatlatmak gibi yaşanan sorunları çözmek için yapmayı düşündüğümüz projeler hazır. Sadece bir master plan revizyonuyla beraber bunları gelecekte yapacaklarımıza da bağlayarak bir çalışma yapacağız.

‘TOPLU KONUT ÇALIŞMALARI’

Peki nasıl çözümler üreteceksiniz?

Özellikle eski yapı stokunun ve zemin probleminin fazla olduğu bölgelerimiz var. Depremden biraz daha fazla etkilenir diye endişe ettiğimiz yerler. Buralarda şu anda yürüyen bizim de hızlıca tamamlayacağımız bir mikro bölgeleme çalışması ve bina incelemelerin yapıldığı envanter çalışması yapılacak.

Ondan sonra problemli görülen alanlarda bazı yeni revizyon kararları alacağız. Ada bazlı dönüşümler, bu arada insanlara sağlayacağımız ilave olanaklarla teşvik etmeyi düşünüyoruz. Eşzamanlı olarak kentin biraz mevcut alanın daha dışına ayrılması lazım. İzmir’in 4.5 milyonluk nüfusunun yaklaşık üçte ikisi körfezin çevresinde konumlanmış durumda. Bizim biraz daha denizden uzaklaşarak kentin yerleşimini içlere doğru teşvik etmemiz gerekiyor. Bazı uydu kent projeleri yapmayı düşünüyoruz.

Bunlar zaten İzmir’in belediye tarihinde kendi kent kültüründe örneklere sahip çalışmalar. Evka, Egekent gibi geçmişte belediye desteğiyle toplu konut projeleri yapıldı. Yine benzer çalışmaları yapalım diye planladık. Ben önümüzdeki beş yıl içerisinde 25 bin ila 30 bin arası konutu belediye eliyle yapmayı planlıyorum. Yani bunun için bir modeli kafamızda hazırladık ve onu uygulamaya sokacağız. Kentin gecekondu yapılarının yoğun olduğu mahallelerinde yine hızlı bir plan çalışmasıyla orada da kentsel dönüşümün önünü açarız. Bunun yanı sıra, öğrencilere çok düşük fiyatlarla toplu ulaşım hizmeti vermeyi planlıyoruz. Gerçekten sıkıntıda olan insanlarımıza destek olmayı amaçlamalıyız. Genel anlamda su faturasını düşürmek için de enerji maliyetlerini diğer maliyetleri düşürerek belli bir süre içerisinde su fiyatını olabilen en uygun rakama getirme hedefimiz var. Gerçekçi baktığımı düşünüyorum. Yani bunlar öyle boş vaatler değil. Gerçekten yapacağımız işler. İzmir, iki sene içerisinde ülkede en uygun su fiyatına sahip olan şehirlerden birisi olacak.

‘İZMİR KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR BELEDİYE’

Hükümet, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yeterli kaynak sağlamıyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Geçen gün Hatay’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bunu zaten itiraf etti ama neticede biz İzmir olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya alışığız. Aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güçlü ve büyük bir kurum. İzmir’de ilçe belediyelerinin çoğu da büyük kurumlar, güçlü kurumlar. Geçen 25 yılda biz başarıyla İzmir’i yönettik, buna hiçbir şüphem yok. Geçen son beş sene içerisinde işte pandemi, deprem, ekonomik kriz gibi olumsuz faktörler her yeri olduğu gibi bizi de etkiledi. Ama bu şartlar altında da olsa yine de İzmir’de yatırımlar devam etti. Biz de bunu daha hızlandırarak daha da hızlı bir hizmet üreterek benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.

‘TRAFİK AKIŞI YÜZDE 10 RAHATLAYACAK’

Özellikle kentin başka illerden de göç almasıyla beraber nüfusun artması ulaşımdaki yoğunluğu da etkilemiş görünüyor. Ulaşımla ilgili nasıl çözüm önerileriniz var?

Şehir içi trafiğinin özellikle ana arterler üzerinde hızlı akması için yapılacak kavşak düzenlemeleri, yol genişletmeleri, alt geçitler, üst geçitler, köprülü kavşaklar için neler yapmamız gerektiğiyle ilgili planı hazırladık. Biz şu anda ne yapacağımızı bilir durumdayız. Bazı noktalardaki ışıklarda biraz gereksiz yere uzun beklemeleri de minimalize etmek için kavşaklardaki akıllı trafik sistemini hızlıca artıracağız. Sadece bununla bile trafik akışının arterlerde yüzde 10 rahatlatacağımızı hesapladık. Kavşak düzenlemelerini tamamladıkça ulaşım rahat bir nefes alacak.

İzmir’de yaşama geçirilen son ulaşım projesi Çiğli tramvayı oldu. Siz yerüstü ulaşım projelerine nasıl yaklaşıyorsunuz, benzer projelere devam edecek misiniz?

Ben metro projelerine kendimi daha yakın hissediyorum. Gereken yerlerde ama yerüstü hafif bir tramvay ya da işte izban gibi çalışmaları da yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çiğli tramvayının bir Mavişehir bağlantısı var, onu yapmamız gerekiyor. Buca metrosu var, Buca metrosu çok önemli bir proje. Bir an önce bitmesi lazım, bunu hızlandırmak için elimden geleni yapacağım. Ayrıca Karabağlar ve Gaziemir’e uzanan bir metro hattı var. O metronun da mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu projeyi hayata geçirmemiz şehri önemli ölçüde rahatlatacak. Bunun dışında metrobüs uygulamasını İzmir’de de bazı yerlerde uygulamak gibi düşüncelerimiz var. Henüz tam hangi hatlarda uygulanabilir diye karar veremedik ama bunun çalışmasını da yapacağız.

Yani İzmir’in belediyeciliği bellidir. Her şeyden önce İzmir’in kendi kent kimliğine, kendi kent kültürüne sahip çıkan bir belediyecilik anlayışı vardır. Bu devam edecek. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak, onlara daha iyi yaşanabilir bir kent ortamı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Hükümetin bazı şeyleri yapma zorunluluğu var, bunlardan kaçınmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Buradaki hak arayışımız her zaman devam eder. Ama ne olursa olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi ayakları üzerinde durabilecek güçlü ve büyük bir kurum. Yatırım kapasitesi de yüksek. Bu konuda endişe etmeye gerek yok diye düşünüyorum.

Sokağa çıktığınızda nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz?

Ülkenin genel sıkıntılarından etkilenen, özellikle son genel seçimden sonra endişeleri artmış insanlar görüyorum. Gençlerimizin biraz ülkeye dair ümitsizliğini görüyorum tabii ki. Ama ne olursa olsun İzmir gerçekten her zaman eğitim düzeyi yüksek, kültürel açıdan kendini daha geliştirmiş dolayısıyla ülkenin durumunu da algılayan yurttaşlardan oluşuyor. Biz güçlü kültürel altyapımızla önümüzdeki dönemde yerel yönetimde kendi oluşturacağımız iktidarla beraber ülkenin sıkıntılarının olabildiğince dışına çıkıp kendi imkânlarıyla ayakta kalan, kendini geliştirebilen, kendini kalkındıran bir şehir olmayı hedefledik. Bunu beraber yapacağız. Bugüne kadar sosyal belediyeciliği, altyapı belediyeciliğini hep anlattık. Önümüzdeki dönemde artık kalkınma belediyeciliğini de anlatmaya başlayacağız. Ama bu kalkınma aynı zamanda çevreye duyarlı olacak. İnsanların sağlığını, çevre sağlığını riske atmayan bir kalkınma modeli olacak. Bu şekilde şehrin kalkınmasını da hızlandıran bir yerel yönetim anlayışını ortaya koyacağız.

Göreve gelince yapacağınız ilk şey ne olacak?

Ulaşımda, altyapıda, kentsel dönüşüm planlama konusundaki acil ve önemli görülen çalışmaları hemen başlatacağız. Bir de belediyemizin de hizmet binası sorunu var. Konak’taki eski yerinde kentin merkezinde çok güzel bir belediye binası projesini yaptırıp hemen hızlıca imalatına başlayalım diye düşünüyorum. Otogar tünelinden opera binasına, arıtma tesisinden Harmandağı’ndaki soruna kadar yarım kalan, henüz tamamlanmamış, bekleyen, bütün projeleri tamamlayacağız.

Oy oranını daha fazla artıracağınızı söylemiştiniz. Nasıl artıracaksınız?

İzmir halkına kendimizi anlattığımız zaman, düşüncelerimizi, projelerimizi, niyetlerimizi anlattığımız zaman bunların halkımızın onayını alacağını, onların güvenini kazanacağımıza inanıyorum. Buradan doğan inançla oy oranımızın daha çok artacağına inanıyorum.

AKP’nin adayı Hamza Dağ’ın seçim kampanya sürecini nasıl yorumluyorsunuz?

Normalde göstermediği davranışları bu dönemde göstermek takiyeciliktir. İşin gerçeği bu. Seçim dönemi için insanları etkilemek, ikna etmek adına yapılmış şeyler. 12 yıl milletvekilliği yaptı, şu anda AKP’nin genel başkan yardımcısı. Bu nitelikleri nedeniyle zaten çok iyi bilinen bir insan. Buradaki davranışlarının anlamı çabucak kavranacaktır diye düşünüyorum.