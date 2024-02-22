CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan: Bu kent ihanetlere doydu

Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:18

Güncelleme: 24.02.2024 - 20:09

CHP İstanbul-Şişli Belediye başkan adayı Resul Emrah Şahan, Cumhuriyet’e özel açıklamalarda bulundu. Mesleği şehir-bölge planlamacısı olan Şahan, İstanbul makro planlamalarında çalıştı. 2014’te Beylikdüzü’nde Ekrem İmamoğlu ile proje koordinasyonu yöneticiliğini üstlenen Şahan daha sonra CHP büyükşehir belediye meclis üyeliğinin yanı sıra İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) kurucu heyetinde yer aldı ve başkanlığını üstlendi. Kentsel dönüşüm ve şehir planlama alanlarında çalışmalar yaptığını belirten Şahan, Şişli ile bilgi birikimi ve tecrübesini paylaşmayı amaçladığını söyledi.

‘İSTANBUL DEPREMİ GERÇEK BİR BEKA SORUNUDUR’

Şişli’nin merkez bir ilçe olması nedeniyle İstanbul’un sorunlarından ayrılamayacağını ifade eden Şahan, “Şişli’nin gündüz nüfusu oldukça yoğun. Kentsel dönüşüm, trafik, yoksulluk ve sınıfsal kutuplaşma İstanbul gibi Şişli’nin de sorunu. Bundan başka olarak en önemli kent sorunu depremdir ve İstanbul depremi gerçek bir beka sorunudur. Şişli’nin yapı stoku oldukça eski. Bu konuyla ilgili gerçekçi, bütünü gören çözümler üreteceğiz. Buna dair tecrübeli bir ekibimiz ve planlarımız var. Konuyu metrekare odağından çıkarmalıyız. Şişli merkez ilçe olması itibarıyla potansiyel barındırıyor” dedi.

‘KENSTSEL DÖNÜŞÜM YASASI RANT İÇİN ARAÇSALLAŞTIRILDI’

Kentsel dönüşümle ilgili yönetmeliklerin kentin rantının başka biçimde kullanılması için araçsallaştırıldığını söyleyen Şahan, “2019’da büyükşehre geldiğimizden itibaren ciddi bir çalışma yaptık. 130 büyük proje alanını inceledik. Buralarda bu yasalar ve yönetmelikler kullanılarak yapılan değişikliklerin, rantın değeri 85 milyar dolar. Şişli’de aynı ölçekteki beş projede, bakanlığın yetkileri kullanılarak elde edilen rantın değeri 5 milyar dolar. Bu parayla Şişli’deki bütün yapı stoku sorunu olan binaları yıkıp yenileyebilirsiniz” diye konuştu.

‘KANAL İSTANBUL’UN BİR KONUT PROJESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI’

Kanal İstanbul projesini eleştiren Şahan, “Bu kentin depremle şimdiye dek verdiği sınav kötü. Merkezi yönetimin bu kentte yapmak istediğini görüyoruz. Kanal İstanbul bunun en yerinde örneğidir. Rezerv yapı alanı ilan edildi, bakan ve cumhurbaşkanı düzeyinde açıklamalar yapıldı ve Kanal İstanbul’un bir konut projesi olduğunu ‘400 bin konut yapacağız’ diyerek itiraf etmiş oldular. Bu yasal çerçeveler artık kentin deprem sorununa ilişkin çözümler üretmeye yönelik geliştirilmeli” ifadelerini kullandı.

Şahan, “Şişli’nin Kanal İstanbul’u’” şeklinde adlandırdığı projeyi şu sözlerle anlattı:

“Şişli’de bir rezerv alan ilanıyla karşı karşıyayız. Şişli’nin göbeğinde, Merkez Mahallesi’nde, 24 dönümlük otopark olarak kullanılan bir alandı. Ne yapılmak isteniyor bilmiyoruz. Nasıl bir proje yapılacak, ne kadar metrekare yapılacak, kentsel dönüşüm stratejisinde neye karşılık gelecek bilmiyoruz. Artık bu şehir bu gibi kararlara, bu ihanetlere doydu. Bizim bu konuları uzmanlarıyla, gerçek gören, yurttaşlarla beraber çözümler üretmemiz gerekiyor. Biz buna hazırız. Hem bir şehir planlamacısı olarak hem de talip olduğum belediye başkanlığı görevinde buna hazırım. Yerinde dönüşümün yanı sıra hayatı da gören, bina odağında olmayan bir yenilenme için her şeyi yapacağız. Yeter ki bu deprem seferberliğini hep beraber başlatalım.”

Kentte sınıfsal kutuplaşmanın ve yoksulluğun özellikle pandemiden sonra derinleştiğini belirten Şahan, kent yoksulluğuna ilişkin projelerini ise şöyle ifade etti:

‘EKONOMİK KRİZ VE KENT YOKSULLUĞU DERİNLEŞİYOR’

“Pandemiden sonraki süreç hepimiz için çok travmatik oldu. Ekonomik krizin kent mekânındaki yansımaları; konut krizi, kira krizi insanların kentin çeperlerine gitmelerine, iş değiştirmelerine sebep oldu. Sadece İstanbul’da yıllık kent içi sirkülasyon 700 bin. Bunun sebebi de ekonomik kriz ve krizin getirdikleridir. İstanbul’un yaşadığı konut krizinin de Şişli gibi bir merkez en çarpıcı özetlerini taşıyor. Yoksullukla ilgili bir yerel yönetimin kendi özkaynağı ile yapacağı şeyler elbette vardır. Çocuk oyun alanları, kreşler, kamusal alanlar, insanların sosyalleşebileceği alanlar yaratmak istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Şişli’de Habitat Kültür Merkezi’ni açtık. 8 bin metrekarelik bir yer. İçinde 35 bin kitap olan, öğrencilerin çalışabilecekleri, sanat merkezi, girişimcilik merkezi olan bir alan. Günlük sirkülasyonu 1500 kişi, üye sayısı 13 bin kişi. Bu bile bize gençlerin böyle sessiz bir alanda çalışma ihtiyacını gösteriyor.”

KENT YOKSULLUĞU İÇİN BELEDİYE MODERATÖR GÖREVİ ÜSTLENEBİLİR

Askıda fatura uygulamasını örnek gösteren Şahan yerel yönetimin bir buluşturucu görevi üstlenebileceğini belirtti.

Şahan, “Yerel yönetim gençlere, yoksullara, kadınlara uygulayacağı politikalarla merkezin potansiyeli ile bu konuları buluşturan moderatör olabilir. Bu toplum dayanışmacı bir toplumdur. Gayrisafi milli hasılanın yüzde 7’sinin merkez ofisi Şişli’de bulunuyor. Türkiye’nin en önemli yazılımcı ve yaratıcı şirketinin merkezi burada bulunuyor. Burada böyle bir potansiyel var. Bir istihdam ve yoksulluk sorunumuz var. Bu dayanışma moderatörlüğünü belediye üstlenebilir.”

Şahan şu görüşlerini dile getirdi: “Şişli önümüzdeki dönem yeni bir yerel yönetim anlayışıyla, şimdiye kadarki belediye başkanlarımızın gösterdiği halkçı, demokratik, sosyal demokratlığın üstüne koyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber daha genç ve liyakatli bir düzene hazırlık yapıyor.