Çorum'da köy girişine halkın katkılarıyla dev Atatürk heykeli dikildi

Alaca ilçesine bağlı Büyüksöğütözü Köyü girişine dev Atatürk Heykeli yaptırıldı. Büyüksöğütözü Köyü Muhtarı Ali Öğer ve Büyüksöğütözü Köyü Derneği Başkanı Cafer Üzgün’ün öncülüğünde köy halkının katkılarıyla yaptırılan Atatürk Heykeli için açılış töreni düzenlendi. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Büyüksöğütözü Köyü’ne Atatürk heykeli yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bu ülkenin dağında, taşında, toprağında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını yaşatanlara bin selam olsun” dedi. Tahtasız, gerek Atatürk’e olan bağlılıkları ve gerekse şenlikte gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı da Köy Muhtarı Ali Öğer ve Dernek Başkanı Cafer Üzgün’ün şahsında tüm köylülere teşekkür etti.