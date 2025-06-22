Didim’de uçurtmalar gökyüzünü süsledi

Akköy Mahallesi’nde düzenlenen uçurtma etkinliğinde çocuklara uçurtma dağıtan ve birlikte uçurtma uçuran Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay “Akköy Mahallemizde rengârenk uçurtmalarla gökyüzünü süsledik, çocuklarımızın neşesine ortak olduk. Hep birlikte hem eğlendik hem de unutulmaz bir gün yaşadık. Ben de uçurtmamı aldım, çocuklarımızla birlikte gökyüzüne umut uçurdum. Biliyoruz ki, çocukların kahkahası en güzel melodidir. Onlara mutlu bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. l