Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için yapılan doğal yaşam alanının kapılarını açtı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sarısungur Mahallesi’nde yaşama geçirilen Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nda bakımevi inşaat çalışmalarını sürdürürken doğal yaşam alanının kapılarını açtı. Toplam 67 dönüm arazi üzerine kurulacak Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nın ilk etabında 8 dönüm üzerinde zemin çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan etabın açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Vali Yardımcısı Adem Keleş, Yerel Reform Girişim Derneği Başkanı Murat Karayalçın, CHP Milletvekili İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

‘MERHAMET, SEVGİ VE VİCDAN BURADA YAŞAYACAK’

Törende ilk olarak konuşan Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ece Bilgin, “Bazı kentlerde yaşanan olumsuzluklar burada asla yaşanmayacak. Burası bir şefkat yuvası, merhamet yuvası olacak. Artık insanlarda çok da göremediğimiz aslında insana çok yakışan bir hasret olan merhamet, sevgi vicdan bu merkezde yaşayacak” dedi. Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva, “Kıymetli Başkanımıza iyi ki varsınız demek istiyorum. Gerçekten, sizlerin kıymetli destekleriyle bu şehirde güzel hizmetleri hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Biz veteriner hekimler de bu tesisler özelinde gece gündüz her türlü hizmete hazırız” ifadelerini kullandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Nurben Fatma Koptekin, “Doğal yaşam alanımız yalnızca hayvanların toplandığı bir yer değil; merhametin, sorumluluğun ve birlikte yaşamın da sembolü olacaktır” diye konuştu. Yerel Reform Girişimi Derneği Kurucu Başkanı Murat Karayalçın ise, “Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve özellikle merkez ilçelerdeki belediye başkanlarımızın bu konuyla ilgili tebrik ediyorum. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ve değerli ilçe belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum.” dedi.

‘ÖNEMLİ ETKİSİ OLACAK’

Vali Yardımcısı Adem Keleş de, “Eskişehir ölçeğinde çok güzel hizmet verecek böyle bir tesisin hayata geçirilmesini oldukça kıymetli buluyorum. Böyle bir hizmete imza atan değerli belediyemize teşekkür ediyorum. Bu tesis, hazine ve orman arazilerinden tahsis edilerek inşa edilmiştir. Ayrıca Tepebaşı Belediyemizin ve Odunpazarı Belediyemizin de iki ayrı hayvan bakım evi bulunmakta. Ancak genel anlamda bu tesisler yeterli olmamakta. Yeni açılan bu tesisin, yükü paylaşma noktasında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

‘SÜRECE HIZ VERDİK’

Son olarak konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sokak hayvanları konusunun ülkemiz için en önemli beş sorun arasında yer aldığını ifade ederek, “Hayvan hakları ve hayvanların korunmasına dair yasada değişiklik yapıldı. Daha önceki uygulamada sokak hayvanları toplanıyor, kısırlaştırılıyor, rehabilite ediliyor ve sahiplendiriliyordu. Sahiplendirilemeyenler ise alındıkları yere geri bırakılıyordu. Yapılan değişiklikle artık bu geri bırakma uygulaması kaldırıldı. Bu değişiklik sonrası ciddi bir sorunla karşılaştık” dedi. Ünlüce, “Ancak artık aldığınız yere bırakma uygulaması olmadığı için barınaklar dolmuş durumda. Hayvan bakım evi inşaatı sürerken, bu tıkanıklığı aşmak için doğal yaşam alanı oluşturma kararı aldık. Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerimizle imzaladığımız protokolle hem kısırlaştırma işlemlerine devam etmeyi hem de rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanları bu merkeze almayı planladık. Bu nedenle sürece biraz hız verdik. Normalde önce bakım evi, ardından doğal yaşam alanı açılır. Biz bu sırayı tersinden uyguladık” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından katılımcılar doğal yaşam alanını gezdi. Büyükşehir Belediyesi’nin, 14 Nisan 2025 tarihinde Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri ile yaptığı iş birliği protokolü kapsamında, Eskişehir merkezi ve kırsalında bulunan sahipsiz köpeklerin; kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin ardından, sahiplendirilinceye kadar doğal yaşam alanında bakımları sağlanacak. Bu kapsamda doğal yaşam alanına ilk etapta toplamda 50 köpek getirildi. Bakımevinin kuzeyinde yer alan ve devlet ormanı vasfındaki 60 bin metrekarelik alanın doğal yaşam alanı olarak kullanılması için gerekli tahsis işlemleri tamamlandı. Bu geniş alanda ortalama 7 bin köpeğin barındırılması planlanıyor.