Eskişehir’de bale rüzgarı: Odunpazarı’nda minik adımlarla büyük hayaller

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, bale sanatına ilgi duyan çocuklar için düzenlediği eğitimlerle geleceğin balerinlerini yetiştirmeye devam ediyor. 7-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen bu özel bale eğitimleri, Uluslararası Dans Eğitmeni, Dünya ve Avrupa Tango Şampiyonu, aynı zamanda Olimpiyat Dansçısı olan Elif İlik tarafından veriliyor.

Haftanın iki günü gerçekleştirilen derslerde, Pazartesi günleri esneklik ve güç çalışmaları yapılırken, Çarşamba günleri klasik bale teknikleri üzerine yoğunlaşılıyor. Eğitim programı; klasik bale tekniklerinin yanı sıra sahne duruşu, estetik ve teknik bilgi kazandırmayı hedefleyerek, çocuklara sahne sanatlarının inceliklerini öğretmeyi amaçlıyor.

BALENİN ZARAFETİ SERGİLENDİ

Bu yıl bale eğitimine katılan öğrenciler, Eskişehir’in tarihi, kültürel ve turistik mekanlarında gerçekleştirilen dış mekan fotoğraf çekimlerinde bale sanatının zarafetini sergileme fırsatı buldu. Yaz aylarında da devam edecek olan sahne sanatları eğitimleri kapsamında, öğrenciler öğrendiklerini hem çeşitli gösterilerde hem de özel çekimlerle sanatseverlerle paylaşmaya devam edecek.

SANATSAL İFADE GÜÇLENİYOR

Eğitim süreci, sadece bireysel gelişimi değil aynı zamanda sanatsal ifadenin güçlenmesini de sağlıyor. Öğrenciler, yıl boyunca kazandıkları becerileri her yıl düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen “Eskişehir Bale Rüzgarı” programında sahneleyerek taçlandırıyor. Bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan programda, bale öğrencileri bir kez daha izleyicilerle buluşacak.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamak ve bale sanatını daha geniş kitlelerle buluşturmak adına önemli bir misyon üstlenmeye devam ediyor. Sanat dolu bir geleceğe kapı aralayan bu özel eğitimler, Eskişehir’de bale tutkusunu büyütmeye devam ediyor.