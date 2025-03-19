Eskişehir'de ulaşıma zam yapıldı: "Türkiye'nin en ucuz abonman tarifesi Eskişehir'de uygulanmaya devam edecek"

Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:35

Güncelleme: 19.03.2025 - 17:35

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ulaşım ücretlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yeni tarife, 24 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Şehir içi toplu taşıma hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kaliteli hizmet sunmaya devam edebilmek adına, UKOME kararıyla ulaşım ücretlerinde değişikliğe gitmek zorunda kaldığımızı sizlerle paylaşmak isteriz. Elektrik maliyetlerindeki yükseliş ve personel maliyetlerindeki artış toplu taşıma sistemini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca, araç bakım-onarım giderleri, yedek parça maliyetleri ve genel işletme maliyetlerindeki yükseliş de ulaşım hizmetlerinin mevcut tarifelerle devam etmesini olanaksız kılmıştır. Her ay 100 milyon TL gibi bir rakam ile ulaşımı sübvanse eden belediyemiz, hizmetlerin devamlılığını sağlayabilmek adına bu kararı almak zorunda kalmıştır. Bu kararın, büyük bir hassasiyetle değerlendirildiğini ve vatandaşlarımızın bütçesine en az yük oluşturacak şekilde planlandığını belirtmek isteriz. Alınan kararda öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına abonman fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup, Türkiye'nin en ucuz abonman tarifesi Eskişehir'de uygulanmaya devam edecektir. UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda yeni tarifeler 24 Mart itibarıyla uygulanacaktır. Tarifeler şu şekilde belirlenmiştir; Eskart tam 25 TL, Eskart indirimli 12,5 TL, aktarma 1,80 TL, sanal Eskart 25 TL, öğrenci abonman 250 TL.”