İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderlerle görüşme talep etmişti: Partiler ne yanıt verdi?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrasında TBMM Başkanı Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerinden randevu talep etti. Peki liderler randevu talebine ne yanıt verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrasında siyasi parti liderlerinden görüşme talep etti. Görüşme gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek için talep edildi. İmamoğlu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerine görüşmek için randevu talebinde bulundu.
İmamoğlu, DEM Parti Genel Merkezi’ni de arayarak, randevu talep etti. DEM Parti, görüşme için İmamoğlu’na olumlu yanıt verdi. İmamoğlu ile kimin ne zaman görüşeceği ise henüz netleşmedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan da talebe olumlu yanıt geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, henüz bir cevap vermedi.
İmamoğlu'nun AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu talebinde bulunmadığı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan randevu talep ettiği belirtildi.
YARIN ANKARA'DA OLACAK
Öte yandan İmamoğlu, yarın TBB toplantısına katılmak için Ankara’da olacak. Kayyum kararına tepki gösteren İmamoğlu BM Habitat toplantısı için geldiği Kahire’den bu akşam döneceğini duyurmuştu
KAYYUM TEPKİSİ: ''HAKLI GÖRÜLEMEZ''
Mısır'da ‘12. Dünya Kent Forumu’nda konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Ülkemde, seçilmiş yerel yöneticilerimizin yerlerine kayyum atanması, her geçen gün daha yaygınlaşıyor. Geçen hafta, Türkiye’nin en büyük ilçesinin belediye başkanı Ahmet Özer tutuklandı. Bugün de Mardin, Batman ve Halfeti’den üç belediye başkanı daha görevden alındı ve kayyum atandı. Halkın iradesine bu müdahale, ne hukuken ne de siyaseten haklı gösterilemez" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun konuşması şöyle:
“Bu şehir diplomasisi platformları sayesinde, şehirlerimizi ve dünyamızı daha adil, sürdürülebilir ve dirençli bir geleceğe taşımak amacıyla kararlı adımlar atmaya devam etmeliyiz. Yine adalet için, haksızlığa uğrayan meslektaşlarımız için de sesimizi yükseltmek gerektiğine inanıyorum. Ülkemde, seçilmiş yerel yöneticilerimizin görevden alınarak, yerlerine kayyum atanması, her geçen gün daha yaygınlaşıyor.
Geçen hafta, mensubu olduğum ana muhalefet partisinin yönetimindeki Türkiye’nin en büyük ilçesinin belediye başkanı Prof. Ahmet Özer tutuklandı. Bugün de Mardin, Batman ve Halfeti’den üç belediye başkanı daha görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı. Refah, adalet ve barış için çalışan yerel yöneticilerimize ve onları seçen halkın iradesine bu müdahale, ne hukuken ne de siyaseten haklı gösterilemez. Bu düşüncelerle Dünya Kent Forumu’nun hepimiz için verimli geçmesini diliyorum.”
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