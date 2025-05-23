İSKİ'den Ambarlı arıtma tesisiyle ilgili açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden Marmara Denizi’ne atık su karıştığı gerekçesi ile idareye para cezası uygulandığı yolundaki haberlere ilişkin yazılımı bir açıklama yaptı. Tesis hakkında bilgi de verilen açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden Marmara Denizi’ne atık su karıştığı gerekçesi ile İdaremize para cezası uygulandığı belirtilmiştir.

"BÖLGEDE ZAMAN ZAMAN OLUŞAN TAŞKINLARI KAMUOYUNCA BİLİNMEKTEDİR''

Haramidere, İstanbul’un en geniş su toplama havzasına sahip derelerinden biridir. Zaman zaman oluşturduğu taşkınlar ile kamuoyunca da bilinmektedir. Dere çeperinde bulunan sanayi tesislerinin atık su arıtma çıkış suları da bu dereye deşarj edilmektedir. Haramidere’de ıslah çalışmaları devam etmektedir. Bu süreç tamamlanıncaya kadar derenin suyu atık su kolektörüne yönlendirilmektedir. Yağışlı havalarda havzaya düşen yağmur suyu yüzey akışına geçerek bulunduğu ilk yağmur suyu ızgarasından kanalizasyon şebekesine oradan atık su arıtma tesisine taşınmaktadır. Yağış kesilse de havzanın büyüklüğünden dolayı bu durum birkaç gün devam etmektedir.

Tesis kapasitesinin hayli üzerine gelen debinin bir kısmının taşkandan tahliye edilmemesi halinde kanalizasyon hattının geriye doğru şişerek hatta bağlı bulunan en yakın, zemin katlardaki vatandaşların evlerinden atık su çıkması kaçınılmazdır. Ayrıca bu gibi taşkanlar ile tahliye yapılması arıtma prosesini gerçekleştiren biokütlenin süpürülmesini önlemek amacı ile tüm dünyada genelindeki tesislerde uygulanmakta ve ülkemiz meri mevzuatlarında da yeri bulunmaktadır.

"ÇEVRE BAKANLIĞI SİSTEMİNE HER DAKİKA VERİ İLETİLMEKTE..."

Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin iki deşarj noktasından SAİS kabinleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sistemine her dakika veri iletilmekte, istenildiğinde de online numune alınarak denetim imkânı sağlanmaktadır. Anlık olarak yapılan denetimde; Bakanlık Melbes sistemi ile akredite laboratuvarlarca bu iki çıkıştan numune alınmış ve yine tarafımızca Bakanlıkça akredite laboratuvarca şahit numuneler almıştır. Ayrıca tesisin maksimum işletme debi kapasitesinin üzerinde gelen taşkan hattından da numune alınmıştır. Bir tesisin işletme durumu meri mevzuatı gereği giriş ve çıkış hattından numune alınarak değerlendirilir. 16.05.2025 tarihli denetimde tesisin taşkan hattından numune alınması atık su arıtma teknolojisinin doğasına aykırıdır. Bu işlemin mevzuatta yeri olmadığından tarafımızca şahit numune alınmamıştır. Tesisin normal çıkış kanallarından alınan numunelerin analiz süreçleri beklenmeden ceza süreci başlatılması da olağan bir durum değildir.

Bu tesis, Türkiye’deki ileri biyolojik arıtma yapan ve çıkış suyunu geri kazanım suyunu sanayi kuruluşlarına kullanma suyu olarak veren ender tesislerden biridir. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasite artırımı için şimdiden İdaremiz özkaynakları ile 2. kademe ihalesine de çıkılmıştır. İhale sürecinin 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. İdaremiz, konu ile ilgili yasal haklarını kullanacak ve karara itiraz edilecektir."