Kaymakamlık 'Atatürk' ismine 6 yıldır onay vermiyor

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Haziran Ayı Olağan Belediye Meclisi ve Halk Meclisi Toplantısını Cumhuriyet caddesinde açık havada gerçekleştirdi. Toplantının açılışında evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra yaptığı konuşmasında 6 yıl önce Fındıklı Millet Bahçesi isminin “Atatürk Parkı” olarak değiştirildiğini ancak ilçe kaymakamlığı tarafından onaylanmadığını belirten Çervatoğlu, “Halka hizmet etmek artık suç haline döndüğü bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasinin, özgürlüklerin yok edildiği bir dönemden geçiyoruz. Bu ülkede demokrasi ve özgürlük inşa etmek için yola çıkanlara mutlaka yoldaş olacağız. Kaymakamların devlet memuru olması gerekiyor. Bir partinin kaymakamı değil, bir partinin talimatlarıyla da çalışmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Çervatoğlu, “Bu yaptıkları uygulamalar ve bize yazdıkları yazılar, sanki bir partinin kaymakamıymış gibi algı uyandırıyor bizde. Kaymakamlar ‘Biz Atatürk düşmanı değiliz’ diyorlar ama bir fiil Atatürk düşmanı olduklarını düşünüyorum. Atatürk ismini onaylamamak ne demek sayın kaymakam” tepkisini gösterdi.

’KAPALI KAPILAR ARDINDA ATATÜRKÇÜYÜM DİYORSUNUZ’

Kaymakamların halkın iradesini yok saydığını belirten Çervatoğlu, “Aslında rejimi ne kadar değiştirdiklerini gösteriyor bu. Kurucu felsefede tariflenen, kuruluş Önderimizin ismini verdiğimiz, onun tarif ettiği kurumların içini boşaltarak bir devlet organizasyonunun memuru değil, bir anlayışın memuru olarak davranmaktır. Sizin Atatürk sevdanız kapalı kapıları arkasından 'Atatürkçüyüm' demekten öte geçmiyor. Atatürk ismini onaylamamak en basit deyimiyle yakışmıyor size. Ama başka şeyleri, Kadir Mısıroğlu, İsmail Kahraman desek, koşa koşa onaylayacaksınız” ifadelerini kullandı.