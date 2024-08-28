Keçiören çöp konteynırına kavuştu

Yayınlanma: 28.08.2024 - 18:13

Güncelleme: 28.08.2024 - 18:13

Ankara'da Keçiören Belediyesi, yeni çöp konteynırlerini yurttaşların kullanımına sundu. Daha önce çöp konteynırı bulunmayan ilçede farklı noktalara 2 bin konteynır yerleştirildi. Türkiye’nin en kalabalık nüfuslu dördüncü ilçesi olan Keçiören’e 10 bin konteynır daha konulması planlanıyor. İlçeye ilk çöp konteynırını yerleştiren Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bu konteynırların seçim vaadi olduğunu anımsatarak “Geldiğimizde tasarruf tedbirleri çerçevesinde mevcut ihalemiz iptal oldu. Bunun üzerine biz Devlet Malzeme Ofisi’ne müracatta bulunarak bunların alınmasını sağladık. Bugün ilk olarak ilçemizin en kalabalık ve en ihtiyaç gördüğümüz yerlerden biri olan Giresun Caddesi’ndeyiz. Çöp yığınları, altları pislenmiş vaziyette temizleseniz bile ertesi gün yine aynı şekilde... Yağmur yağdığında çöpler yırtılıp ızgara ve mazgalları doldurup sele neden oluyor. Sineklenmeye sebep oluyor, sağlığımızı tehdit edercesine insanların içinde olmasıyla her şeyiyle sorundu. Keçiören’in sağlığını tehdit eden bu olaydan kurtuluyoruz” dedi.



'BUNDAN SONRA KENTSEL DÖNÜŞÜM'

Konteynerlarla seçimden önceki ilk vaatlerinden birini gerçekleştirdiklerini söyleyen Özarslan, kentsel dönüşüm üzerine çalıştıklarını belirterek, “Kentsel dönüşüm şu an tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Bağlum 1, 2 ve 3. etaplar. Daha sonra Ovacık, Adnan Menderes ile Kızlar Pınarı caddeleri, Aktepe Stadyumu ile devam edecek. Biz yaptığımız planlara güveniyoruz, hem orada mevcut hak sahiplerinin hakları korunacak hem doğası, yapısı korunacak ve bu sebeple kentsel dönüşüm kendi mantığıyla gerçekleşmiş olacak. Yerinde dönüşüm değil kentsel dönüşüm yapıyoruz” ifadelerini kullandı. ANKARA/Cumhuriyet