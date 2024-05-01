Keçiören'de yaşanan yoğun yağışlarda çöpler mazgalları tıkadı
Ankara'nın çöp konteyneri olmayan tek ilçesi Keçiören'de, dün yaşanan yoğun yağışlarda çöpler mazgalları tıkadı.
Ankarada dün akşam yağan yoğun sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara'nın çöp konteyneri olmayan tek ilçesi Keçiören, yağıştan en fazla etkilenen ilçe oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un 31 Mart'taki yerel seçimlere kadar belediye başkanlığı yaptığı ilçede yaşanan yoğun yağışlarda çöpler, mazgalları tıkadı.
Keçiören'in yeni belediye başkanı Mesut Özarslan, ilk icraat olarak ilçedeki bu geri kalmışlığı gidereceklerini açıkladı.
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