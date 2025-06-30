Konya Ereğli, Güney Kore Gwangjin’den gelen heyeti ağırladı

Konya Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, Güney Kore'nin Gwangjin-gu Belediye Başkanı Kim Kyungho, Ticaret Odası Başkanı Son Youngjin ve beraberlerindeki heyeti misafir etti. Ziyarette iki şehir arasında kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Akpınar, Ereğli’nin tarihi, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında heyete bilgi vererek karşılıklı ilişki ağı ile uluslararası dostluk köprülerinin daha da güçlendireceğini belirtti. Ziyaret kapsamında karşılıklı hediye takdimleri yapılırken, konuk heyet Ereğli’nin tarihi ve doğa güzelliklerini gezerek şehir hakkında bilgi aldı. Heyet, ziyaretin ilk gününde kardeş şehir protokolü sonrası yaptırılan Gwangjin Parkı’nı gezdi ve parkta yapılması planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nı ve Ereğli Organize Sanayi’de faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden heyet, Ticaret Odası’na bağlı firmaların açtıkları stantları inceleyerek ticari iş birliğini daha da ileri taşımaları noktasında karşılıklı mutabakat sağlarlarken; ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri daha da geliştireceklerini ifade etti. İkinci günde ise şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen heyet; tarihi Ulu Cami, Rüstem Paşa Kervansarayı, Şifa Hamamı ve İvriz’e hayran kaldı. Her fırsatta kendilerine gösterilen misafirperverlikten bahseden Başkan Kim Kyungho ve beraberindeki heyet, ziyaretten duyduğu memnuniyeti Başkan Akpınar’a ileterek teşekkür etti.