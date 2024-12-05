Mansur Yavaş'tan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı: 'Kadın haklarının korunmadığı bir toplum özgür olamaz'
ABB, Başkanı Mansur Yavaş, "Kadın haklarının korunmadığı bir toplum özgür olamaz. Atatürk’ün öncülüğünde kazanılan haklarla daha güçlü bir geleceğe; 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Kadın haklarının korunmadığı bir toplum özgür olamaz. Atatürk’ün öncülüğünde kazanılan haklarla daha güçlü bir geleceğe; 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun" dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi X hesabından, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 90. yıl dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla paylaşım yaptı. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:
"Kadın haklarının korunmadığı bir toplum özgür olamaz. Atatürk’ün öncülüğünde kazanılan haklarla daha güçlü bir geleceğe; 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun."
Kadın haklarının korunmadığı bir toplum özgür olamaz. Atatürk’ün öncülüğünde kazanılan haklarla daha güçlü bir geleceğe; 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun! pic.twitter.com/9p5CakXSRR— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 5, 2024
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