Mansur Yavaş'tan Hocalı Katliamı mesajı: Şehitlerimizi rahmetle anıyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "33 yıl önce Hocalı’da insanlık katledildi, vicdanlar sustu. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Mansur Yavaş'tan Hocalı Katliamı mesajı: Şehitlerimizi rahmetle anıyorum
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:39

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 33 yıl önce Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Yavaş, sosyal medya hesabından "33 yıl önce Hocalı’da insanlık katledildi, vicdanlar sustu. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum" paylaşımını yaptı.


Etiketler: #Hocalı Katliamı #Mansur Yavaş
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