Mansur Yavaş'tan Hocalı Katliamı mesajı: Şehitlerimizi rahmetle anıyorum
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "33 yıl önce Hocalı’da insanlık katledildi, vicdanlar sustu. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 33 yıl önce Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.
Yavaş, sosyal medya hesabından "33 yıl önce Hocalı’da insanlık katledildi, vicdanlar sustu. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum" paylaşımını yaptı.
33 yıl önce Hocalı’da insanlık katledildi, vicdanlar sustu.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 26, 2025
Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. ???????? pic.twitter.com/1Pl8GVHurX
Etiketler: #Hocalı Katliamı #Mansur Yavaş
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