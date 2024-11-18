Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden üreticilere nar taneleme makinesi desteği

Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:13

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:13

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, nar ekşisi yapmak için uzun zaman harcayan Silifke’ye bağlı Sökün, Bahçe ve Çeltikçi mahallesi sakinleri için bir ilke daha imza atarak, nar taneleme makinesi desteği sağladı. Makine ile nar ekşisi, nar suyu gibi ürünlerin üretilmesi için işçilik ve zamandan tasarruf sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atarak nar taneleme makinesi desteği sağladı. Silifke ilçesine bağlı Sökün, Bahçe, Çeltikçi Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin başvurusunu değerlendiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, nar ekşisi yapmak için uzun zaman emek harcayan vatandaşlara nar ayıklama makinesi verdi.

Küçük ve orta ölçekli üreticiyi desteklemek için çalışmalarına devam eden ekipler, 6-8 işçinin bir günde yapacağı işi 1 saat gibi kısa sürede yapabilen makineyi, 3 mahalleye hibe etti.

“KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ''

Makine Ekipman Destekleri Projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli üreticilere desteklere devam ettiklerini kaydeden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi’nde görev yapan ziraat mühendisi Hüseyin Topkara, “Bu bağlamda Silifke ilçemizde bulunan Sökün, Bahçe ve Çeltikçi mahallelerimizdeki üreticilerin talepleri doğrultusunda, bir adet nar taneleme makinesi desteği sağlamış olduk. Nar taneleme işlemi küçük işletmelerde genelde el ile yapılırken, büyük işletmelerde mekanizasyondan faydalanarak yapılmakta. Bugün buradaki üreticilerimizin de bu mekanizasyondan faydalanması, işçilik ve zamandan tasarruf sağlamaları amacıyla, bir adet nar taneleme makinesi verdik” diye konuştu.

Başvuru yapan ilk noktanın Sökün, Bahçe ve Çeltikçi Mahallesi olduğunu söyleyen Topkara, “Makinamız gayet verimli. Önümüzdeki yıl için yeni talepler gelmeye başladı. Tarımda işçilik çok yüksek ve burada nar taneleme işlemleri de büyük işçilik gerektirmekte. Normalde 8-10 kişinin bir günde yapabileceği bir işi, bu makineyle bir saatte yapabiliyorsunuz. Buradaki üreticilerimize, işçilik ve zaman yönünden bir katkımız oluyor. Önümüzdeki süreçte de küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİLİK MALİYETLERİ DÜŞTÜ''

Büyük emek gerektiren bir işi kısa sürede halleden makine sayesinde işçilik maliyetlerinin düştüğüne değinen Bahçe Mahallesi Muhtarı Ferit Uysal, “Vatandaşlar bu hizmetten çok memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir’in desteklerini daha da bekliyoruz” dedi.

“NAR ÜRETİMİ ÇOK OLDUĞU İÇİN VATANDAŞLAR NAR EKŞİS YAPIYOR''

Sökün, Bahçe, Çeltikçi Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Barbaros, “Büyükşehir’in makine ekipman desteği kapsamında, nar taneleme makinesi talep ettik. Bir süre sonra makineyi verdiler. Burada nar üretimi çok olduğu için vatandaşlar nar ekşisi yapıyorlar. Sanayi narlarını nar ekşisine dönüştürüyorlar. Bu da işçilik sorunu oluşturuyordu. Topladığımız narlardan hem ev ihtiyacını karşılamak hem de ticari amaçlı olarak nar ekşisi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MAKİNE BİZE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLADI”

Nar taneleme işleminde en çok kadınların yorulduğunu kaydeden Bahçe Mahallesi sakinlerinden Zeynep Kurt, “Önceden en az 8-10 kişiyle nar çırpıyorduk. En az 2 gün çırpmamız gerekiyordu. Ama şimdi makine sayesinde işi yarım günde bitiriyoruz. Biz 30 yıldır nar ekşisi üretiyoruz. Makine bizim için büyük kolaylık sağladı. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Bey’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.