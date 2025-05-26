Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: ‘Meslek odalarının katkısını istiyoruz’

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eşi Tuba Kaya ile birlikte Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından meslekte 30. yılını dolduran üyeler onuruna düzenlenen yemek ve plaket törenine katıldı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Ebru Çolak, Yönetim Kurulu üyeleri ve oda üyelerinin de katıldığı törende konuşan Başkan Kaya, yerel yönetimler olarak meslek odalarıyla iş birliği protokolleri yaptıklarını ifade ederek karar alma süreçlerinde meslek odalarının birikimlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

“KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BİRLİKTE ÇALIŞALIM”

Meslek odalarının göz ardı edilmesini asla kabul etmediklerini vurgulayan Başkan Kaya, “Seçildiğimiz günden bugüne özellikle meslek odalarımızla karar alma süreçlerinde birlikte çalışmayı çok önemsiyoruz. Meslek odalarımızın yok sayılmasını, göz ardı edilmesini asla kabul etmiyoruz. Meslek odaları çok önemli, yerel yönetimlerle meslek odalarının iş birlikleri çok önemli. Bu doğrultuda birçok odamızla protokol yaptık. Protokol yapmadığımız odalarımızla da bir an önce iş birliği protokolleri yapmak istiyoruz” dedi.

“BİLİM VE ORTAK AKILLA HAREKET EDİLSEYDİ, BU KENT BU KADAR ÇİRKİNLEŞMEZDİ”

“Kentte yapılması düşünülen bütün işlerde, karar alma süreçlerinde meslek odalarımızın bilgisinden, birikiminden, tecrübesinden faydalanmak istiyoruz” diyen Kaya, şöyle konuştu: “Bu doğrultuda iş birliğine açık olduğumuzu ilk gün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Lütfen bizleri eleştirin, önerilerinizi sunun, katkı vermeye çalışın. Bu şehrin geleceği adına, doğru işler yapmamız için sizlerin katkısına, bilgisine, ortak aklına çok ihtiyacımız var. Çünkü bugüne kadar bu ortak akıldan faydalanmış olsaydık bu kent bu kadar çirkinleşmezdi. Maalesef kenti güzelleştireceğiz diye birçok yatırım yapıldı. İşte Boztepe'nin bağrına saplanan o viyadük ayakları! Gerçekten insanın içini sızlatıyor. Bu tür hataların yapılmaması adına ortaklaşmak, akıl ortaklığı yapmak ve aklın bilimin yol göstericiliğinde işler yapmak istiyoruz. Bu anlamda desteğinize ihtiyacımız var.”

“DİPLOMALARINIZA SAHİP ÇIKIN” UYARISI

Konuşmasının sonunda 'diploma' göndermesi yapan Kaya, "Ve son olarak da hepimiz diploma sahibi insanlarız, ‘aman diplomalarınıza sahip çıkın’ diyor, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.