“Şah İsmail’den Aşık Veysel’e: Anadolu Kültürünün Tarihsel Kökenleri” söyleşisi yapılacak

Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından 23-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Kitap Günleri’nin ilk konukları, gazeteci-yazar Yüksel Işık ile sendikacı-siyasetçi Yaşar Seyman olacak. “Şah İsmail’den Aşık Veysel’e: Anadolu Kültürünün Tarihsel Kökenleri” başlığıyla planlanan söyleşi, yarın saat 18’de, Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Anadolu kültürünün tarihsel kökeni üzerine gerçekleştirilecek söyleşi sırasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da “Anadolu topraklarını baştan aşağı zulümle inleten Şah İsmail’e karşı, Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi’nin yapmış olduğu ittifak, Anadolu’daki Müslüman toplulukların birlikte var olmasına neden olmuştur” diyerek atıfta bulunduğu Şah İsmail’i ve sonrasında Aşık Veysel’i var eden iklimin oluşma süreci anlatılacak. Işık ve Seyman, söyleşi sonrasında kitaplarını imzalayacak.

‘YANILTICI BİLGİNİN KAYNAĞINI ANLATACAĞIZ’

Söyleşi ve imza gününün önemine ilişkin Yüksel Işık, “Sendikacı-siyasetçi yazar Yaşar Seyman ile Anadolu Kültürünün Tarihsel Kökenleri üzerine konuşacağız. Meclis Başkanı Kurtulmuş’un, Şah İsmail’e ilişkin yaptığı yanıltıcı bilginin nereden kaynaklandığını; Anadolu insanının, şaha ulaşmak için Erdebil’e neden akın ettiklerini belgeleriyle anlatacağız. Haftayı güzel bir söyleşi ve Şah İsmail ile aynı kültürel kaynaktan beslenen, aynı iklimde şekillenen Aşık Veysel üzerine yazılmış kitaplarımızı imzalayacağız. 23 Mayıs günü, saat 18.00'de bekliyor olacağız” dedi.