Son Dakika... Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan için tutuklama talebi
Son dakika... Gözaltına alınan Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Gözaltına alınan DEM Partili Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Eş Başkan Birsen Orhan ise sabah saatlerinde ifade vermek üzere Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Birsen Orhan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
TUNCELİ VE OVACIK BELEDİYELERİNE KAYYUM
İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Parti'li Tunceli ve CHP'li Ovacık belediyelerine kayyum atanmıştı.
Tunceli Belediye Eş Başkanları Cevdet Konak, 'PKK üyeliği' iddiasıyla açılan soruşturma nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
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