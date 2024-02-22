Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ‘Eskişehirlilere güveniyoruz’

Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:40

Güncelleme: 24.02.2024 - 20:09

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ilçede yaptıkları çalışmaların Eskişehir ve Türkiye’nin yanı sıra uluslararası alanda ilgi çektiğini belirterek her toplum kesimine gösterdikleri tarafsız yaklaşımın bu seçimde de karşılığını vereceğini söyledi. Ataç, uzun yıllar boyunca halkla aralarında güven ve samimiyete dayalı bir ilişki geliştiğini, son seçimde de bunun görüleceğini kaydetti. Ataç, CHP’nin Eskişehir’de yerel seçimlerden yine “zaferle çıkacağını” vurguladı.

Eskişehir’de yönetim anlayışıyla öne çıkan Tepebaşı Belediye Başkanı CHP’li Ataç, yerel seçimlere ilişkin Cumhuriyet’in sorularına şu yanıtları verdi:

"YİNE ZAFERLE ÇIKARIZ"

Tepebaşı’nı uzun süredir yönetiyorsunuz, bu seçimde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Bir oy artışı hedefiniz var mı? AKP’nin kazanma olasılığı var mı?

Tepebaşı sakinleri, insana verilen değeri çok iyi fark edebilen ve bunu takdir eden bir özelliğe sahiptir. Burada insanlarımız ile uzun yıllara dayanan bir içtenliğimiz var. Bu samimiyet ile ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalar, uluslararası düzeyde ses getiren projelerimiz var. Hemşerilerimiz de ortaya çıkan bu kaliteli hizmetin eşitçe dağılmasından ve toplumun her kesimine ulaşmasından dolayı çok memnun. Siyasi görüş fark etmeksizin herkes başarıyı görüyor ve devamı için bizleri destekliyor. Bizleri, hizmetlerimizi tanıdıkça destekleri daha da artıyor.

Eskişehirliler, yerel yönetim seçimlerinde partilerin değil, şahısların önemli olduğunu iyi biliyor.

Bunların ışığında; seçim konusuna gelirsek elbette kazanacağımıza tüm yüreğimle inanıyorum. Eskişehirliler ile uzun yıllardır oluşturduğumuz güven ve samimiyete dayanan ilişkimiz ile her görüşten insanımızın teveccühünü alacağımızı düşünüyorum.

Yine uzun süredir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan duayen Yılmaz Büyükerşen’in yerine yeni ve kadın bir adayla seçime giriyor partiniz. Bir kazanamama riski var mı sizce?

"ESKİŞEHİR MARKA OLDU"

Ortada belediyecilik çalışmaları ile marka olmuş bir Eskişehir ve buna büyük emek vermiş kadrolar var. Ayşe Hanım da Yılmaz Hoca ile birlikte bu çalışmalara katkıda bulunmuş çok değerli bir isim. Eskişehirliler, Yılmaz Hoca’nın bin bir emeği olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni yanlış isimlere emanet etmeyecektir.

Ayşe Hanım, kadın bir başkan olarak Eskişehir’e önemli kazanımlar sağlayabilecek biri. Seçimden zaferle çıkacağına inanıyorum.

Memnuniyet oranları popüler tartışma konusu olmuş durumda. Bir ölçüm yaptırdınız mı, yaptırmadıysanız tahmininiz var mı?

Ben yıllardır sadece seçim öncesi değil, 365 gün halkın içinde olan biriyim. Bizzat esnafımız, öğrencilerimiz, ev hanımlarımız, mahalle sakinlerimiz, STK’lerimiz ile bir araya gelerek, insanımızın nabzını kendim tutarım. Belediyemiz tarafından belli aralıkla memnuniyet anketleri yapılıyor. Çalışmalarımızın sonuçlarını düzenli olarak ölçümlüyoruz. Tepebaşı’nda başarılı olacağımızı, insanımızın bizden desteğini bu seçimde de esirgemeyeceğini öngörüyorum.

Tepebaşı ile özdeşleştirdiğiniz bir Pişmiş Toprak etkinliğiniz var. Bu etkinliğinizin geleceği için yeni bir yaklaşımınız var mı? Tepebaşı için benzer yeni bir organizasyon fikriniz var mı?

EŞİT HİZMET

Bizler Tepebaşı’nda sıradan şeyleri pek sevmiyoruz. Türkiye’de ilkleri yapmayı özellikle önemsiyoruz. O açıdan da güzel işler çıkıyor. 1999’dan bu yana o kadar önemli şeyler yapıldı ki... Örneğin göreve geldiğimde küçük bir spor sahası dahi yoktu Tepebaşı’nda. Bugünse insanların spor yapabilecekleri, yüzebilecekleri dev tesisler oluşturuldu. Projelerimiz ile kent halkının tüm kesimlerine eşit ve kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz.

TEPEBAŞI’NDA PROJE BİTMEZ

Uluslararası alanda takdir gören kültürel ve sosyal uygulamalarınız var. Hemşerilerinize yeni dönem sürpriziniz var mı?

Tepebaşı’nda proje asla bitmez. Üstelik bu projeler de sıradan ya da duymaya alışık olduğunuz projeler değildir. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, sürdürülebilir,

sosyal etkisi yüksek, dayanışma ruhumuzu pekiştiren, katılımcı sosyal belediyecilik anlayışımızı gösteren projelerimiz olacak. Elbette vatandaşlarımızın istekleri, ihtiyaçları doğrultusunda yeni çalışmalarımız olacak. Tepebaşı, gelişirken sosyal ve kültürel çalışmaları ile de ses getirmeye devam edecek.

Pişmiş Toprak Sempozyumunda son yıllarda kolektif anıt eserler ortaya çıkarıyoruz. Bu eserlerden ilkini pandemi döneminde yapılan “Varlığınız Sağlımız Anıtı” ile kentimize kazandırdık. Türkiye’nin her yerinden seramik sanatçılarından gelen eserlerin birleşiminden oluşuyor. 57 sanatçının elinden çıkan 450 eser Eskişehir’e ulaştırılırken, anıtın üzerinde pandemi nedeniyle yaşamını yitirmiş 426 sağlık çalışanının da ismi yer alıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf ettiğimiz “Sonsuz Cumhuriyet Anıtı’nda 25 sanatçı, 28 asistan el ele emek vererek 64 parçadan oluşan kolektif bir anıt ortaya koydu.

ESKIŞEHİR ÇINAR GİBİ

Eskişehir’in pek çok farklı özelliği var. Özellikle kırsal mahallelerimizde yetişen ürünlerimizi tüm Türkiye’ye tanıtıcı etkinlikler düzenleyeceğiz. İlkini bu sene yaptığımız Kızılinler Balkabağı Panayırı halkımız tarafından çok beğenildi. Bu örneği artıracağız. Ayrıca gençlerin kendilerini ifade edebileceği Tiyatro Günleri, Gençlik Çalıştayı gibi etkinliklerimizi de artıracağız.

Son olarak şunu eklemek isterim; Eskişehir, kökleri çok derinde, kadim bir çınar ağacı gibidir. Biz de kentimizin bu anlamda kültürel mirasına çok büyük önem veriyoruz. Kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel gelecek nesillere armağan olacak bir çalışma kazandırdık. Kurtuluş günlerinde verilen o aziz mücadelenin hiçbir zaman unutulmaması adına önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Belediyemiz ile Tarih Vakfı işbirliğinde hayata geçirdiğimiz çalışmada sergi, belgesel ve 5 kitap yer alıyor. Eskişehir’imizde yaşanan işgal yılları ve vatansever Eskişehirlilerin Milli Mücadele’ye destekleri ile kurtuluş destanına katkıları, kitap, belgesel ve sergiler ile zihinlerde canlanmış olacak. Kitaplarımız satışta belediyemizden temin edilebilir. Eskişehir Kurtuluş Sergisi belediye hizmet binamızda yıl boyunca devam edecek.

ÜCRETSİZ KURS

Ekonomik bunalım nedeniyle yoksullaşma artıyor, sabit ve dar gelirlilerin canı yanıyor. Yerel yönetim olarak neler yapıyorsunuz, neler yapacaksınız?

Öğrencilerin ve ailelerimizin yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Beslenme ve yemek yardımlarının yanı sıra ücretsiz kurs ve eğitim desteğimiz sürüyor. Her yıl on binlerce gencimizin yararlandığı gençlik merkezlerimiz ve 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenlediğimiz Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi ile biz bu alanda çalışıyoruz. Bugüne kadar 1500 öğrenci yararlandı.

Tepebaşı Belediyesi olarak kentimize tüm gücümüzle katkı vermeye devam ediyoruz. Ne yazık ki enflasyon, ağırlaşan hayat şartları, giderek derinleşen ekonomik kriz tüm toplumumuzu derinden etkiliyor. Alım gücümüz her geçen gün daha da azalıyor.

Çocuk okutan anne ve babalarımızın da çektiği zorlukları çok iyi biliyoruz. Bu hassasiyet ile hayata geçirdiğimiz ilkokul öğrencilerimize beslenme desteği çalışmamız, kentimizin tamamından büyük beğeni topladı. Çocuklarımızın yeterli ve sağlıklı şekilde beslenebilmeleri gerçekten çok önemli. Yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu en iyi Eskişehirli anne ve babalar biliyor. Çalışmamız ile evlatlarımıza öğünlerini ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu darboğaz günleri dayanışma ve yardımlaşma ruhumuz ile aşacağız. Tepebaşı Belediyesi olarak tüm imkânlarımız ile çocuklarımız ve halkımız için çalışmaya devam edeceğiz.

Bir diğer çalışmamız da üniversite öğrencisi gençlerimiz için sürüyor: Gel Beraber Olsun. Hafta içi her gün Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No: 2 adresinde akşam yemeği ücretsiz olarak sunuyoruz.

Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, 18.00- 20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanmaya yeni dönemde de devam ediyor. Ayrıca sabah çorba ikramlarımız da sürüyor.

Aşevimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek sunmaya devam edecek. TEBEV, yine ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sağlayacak.

Bizler ağırlaşan ekonomik kriz ortamında Eskişehirlilere katkı sunabilmek adına tüm olanaklarımız ile çalışmaya devam edeceğiz.