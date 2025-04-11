Trabzon Ortahisar’da belediyecilik farkı: AKP, 9 milyon liralık işe 18 milyon masraf etmiş
Trabzon Ortahisar’ın CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ramazan ayı içerisinde yapılan çalışmaları anlattı. Kaya, 7 bin 200 kumanya ve iftar yemekleri için 9 milyon 288 bin lira harcadıklarını söyleyerek, önceki dönemde AKP’li belediye yönetiminin 5 bin kumanyaya 18 milyon 371 bin lira harcadığını açıkladı.
Trabzon Ortahisar’ın CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Kaya, nisan ayı belediye meclis toplantısında hizmetlerle ilgili yaptığı konuşmada ramazan ayı içerisinde yapılan çalışmaları anlattı. Kent Lokantaları ve mahalle iftarları programları ile binlerce yurttaşa ücretsiz iftar verildiğini söyleyen Başkan Kaya, ayrıca 7 bin 200 vatandaşa da kumanya desteği verildiğini söyledi.
Geçen yıl ramazanda AKP’li yönetimin harcadığı paranın yarısıyla, çok daha fazla hizmet verdiklerine dikkat çeken Kaya, “Enflasyonu da hesaba katarsak, yaptığımız işin ne kadar değerli ve önemi olduğu görülecektir” dedi.
AKP’NİN GÜNCEL MASRAFI 30 MİLYON LİRAYA DENK GELİYOR
Kaya, AKP dönemi ile kendi dönemi arasındaki farkı şu ifadelerle ortaya koydu:
“İftar yemekleri ve kumanya yardımlarımız sonucunda ise belediyemizin bütçesinden harcanan para yalnızca 9 milyon 288 bin TL’dir. Binlerce vatandaşımızla iftar sofralarında buluştuk ve bunun maliyeti 9 milyon 288 bin TL oldu. Bu rakamı tekrarlıyorum çünkü 2024 yılında, yani geçen yıl Ramazan ayında harcanan rakamlara baktım, 18 milyon 371 bin 818 TL idi.
Üstelik verilen kumanya sayısı da 5 bindi. Biz ise 7 bin 200 kumanya verdik. Geçen sene maliyet 18 milyon 371 bin 818 lira iken, bu yıl daha fazla hizmet verilmesine rağmen 9 milyon 288 bin liraya düştü. Aradan bir yıl geçti, enflasyon farkını da bunun üzerine koyduğumuz zaman, geçen yıl harcanan paranın bu yıl en az 30 milyon liraya karşılık geldiğini takdir edersiniz.”
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