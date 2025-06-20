Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nin programı duyuruldu: Konya Akşehir’de yurttaşlar sanata doyacak

Konya Akşehir Belediyesi tarafından bu yıl 66’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nin programı, Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısıyla açıklandı. Toplantıya, Akşehir Belediye Başkanı CHP’li Dr. Ahmet Nuri Köksal, Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Buğra ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şule Doğancı katıldı. Şenlik, 5–15 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 gün boyunca Akşehir’in dört bir yanında kültür, sanat ve mizahı bir araya getirecek. Şenliğin bu yılki temsili Nasreddin Hoca görevini, tiyatro ve sinema dünyasının sevilen ismi Altan Erkekli üstlenecek. Şenliğin afiş tasarımı ise İtalya’da yaşayan Akşehirli karikatürist Gökçen Eke tarafından hazırlandı. Bu yıl, Nasreddin Hoca’nın evrensel güldürü mirasını yaşatmak amacıyla "Dünya Mizah Kahramanları Buluşması" düzenlenecek.

5 Temmuz’da yapılacak açılışın programı şöyle açıklandı:

• Altan Erkekli’nin canlandıracağı Nasreddin Hoca ile “Şenliğe Çağrı”

• Nasreddin Hoca Türbesi’nde “Dünya Mizah Kahramanları Buluşması”

• Akşehir Çayı’nda geleneksel “Maya Çalma”

• Şehir merkezinde düzenlenecek Şenlik Korteji

• Açılış ve Protokol Konuşmaları

• Altın Eşek, Karikatür ve Fotoğraf Yarışmaları ödül töreni

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNEYE ÇIKACAK

Bu yıl 45. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması, 62 ülkeden 650 sanatçının 2050 eseriyle gerçekleşti. Yarışmada Akşehir Belediyesi ve Nasreddin Hoca Özel Ödülü, Romanya’dan Liviu Stanila'ya verildi. Ayrıca geleneksel Altın Eşek Ödülleri, karikatür sanatçıları İsmet Şenoğlu ve Metin Peker ile fotoğraf yarışması özel ödül sahiplerine takdim edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kent Orkestrası ve ünlü sanatçılar, Akşehir’de Akşehir Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşak. İBB Kent Orkestrası haricinde en ucuz 150, en pahalı 400 lira olmak üzere fiyatlanacak konserlerin programı ise şöyle açıklandı:

• 5 Temmuz- İBB Kent Orkestrası (Senfonik Pop)

• 6 Temmuz- Dedublüman

• 9 Temmuz- Blok3

• 11 Temmuz- Zeynep Bastık

• 12 Temmuz- Cengiz Kurtoğlu

• 13 Temmuz- Emircan İğrek

• 14 Temmuz- Koray Avcı

TİYATRO OYUNLARI SAHNELENECEK

Akşehir’de tiyatro oyunu izlemek isteyenler de sanata doyacak. Ankara Gazinosu haricinde en ucuz 100, en pahalı 200 lira olarak fiyatlandırılan tiyatro oyunlarının takvimi ise şöyle duyuruldu:

• 7 Temmuz- Angara Gazinosu

• 8 Temmuz- Mutlu Aile Tablosu (Emre Kınay – Pınar Altuğ)

• 10 Temmuz- Aşk Listesi (Sevinç Erbulak – Hakan Bilgin – Yosi Mizrahi)

Cumhuriyet Meydanı’nda 6 gün boyunca çocuklara özel eğlenceli programlar gerçekleştirilecek. Etkinlikler arasında; Bubble Show, Bilim Show, Dijital eğlence ve bilgi yarışmaları, Uluslararası Sirk Gösterisi, Mini disko, darbuka show, sahne oyunları ve DJ performansları yer alacak. ANKARA/Cumhuriyet



