1.5 metre bırakın

20 Mart 2020 Cuma, 05:00

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastalığın ancak test yoluyla belirlenebildiğini vurgulayarak “Daha çok test yapmamız gerek. Bu çok açık olan bir şey. Güney Kore bile hastalığı böyle çözdü, kısa bir süre içinde 300 bine yakın test yaptı ve hastaları izole ett. Ülkemiz ve dünyada şu an test kitleri de yetersiz. Sosyal izolasyon kesin ve en etkili yöntem” dedi.

Prof. Ceyhan, koronavirüs testlerinin şu an Sağlık Bakanlığı halk sağlığı labarotuvarlarında sınırlı sayıda yapıldığını, önümüzdeki günlerde bu merkezlerin sayısının artmasını beklediklerini söyledi. “Daha çok test yapmamız lazım” diyen Ceyhan, şu anda PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) adı verilen testin boğazdan alınan bir örnekle yapıldığını ve bu testle virüsün genetik metaryelinin belirlendiğini anlattı. Prof. Ceyhan, “Bu test devam edecek tabii ama takviye olarak kandaki bu virüse karşı gelişen antikorlara bakılan test de devreye sokulacak. Neden kan testine geçiyoruz. Çünkü yeteri kadar PCR testin kitini bulamadığımız ve üretemediğimiz için. Çok fazla vaka tarayacaksak buna takviye olarak kan testi de yapılacak. Yeteri kadar kit üretebilsek ve dışarıdan alabilsek PCR testlerinin yapılması tabii daha iyi. Dünyada da bu kadar kit üretecek merkez yok, bütün dünya ülkeleri şu an test yapacak kit üretmeye çalışıyor” diye konuştu.

AŞI EN İYİ İHTİMALLE 1 YILA HAZIR OLUR

Hastalığın aşısının en erken 1 yıl içinde çıkabileceğini anlatan Prof. Ceyhan “Bir molekülün aşı diye kullanılabilmesi için hayvanlarda denenecek, sonra 4 basamaklı insan deneyleri yapılacak, güvenilir olduğunu göreceksin ve sonra üretilecek. 1 yıldan önce bir aşının insanlara uygulanacağının söylenmesi hayal gücüdür. İlaç konusuna gelince şu an bu virüse yönelik tedavi edici bir ilaç bulunmuş değil. Yüzde 85’i hastalarda çok hafif geçiriyor. Hastaların yüzde 97’si hiçbir şey yapmadan kendiliğinden düzelebiliyor. Bu haberlere dikkatli yaklaşmalıyız. İlaç ya da aşı bulunup bulunmamasını konuşmak yerine hastalığın bulaşmasını engellemeliyiz. El temizliği, sosyal izalasyon yani insanlarla mümkün olduğu kadar 1,5 metreden yakın temas kurmayın.”

İMAMOĞLU: YAŞLILAR SOKAKTA

Koronavirüs tehdidi nedeniyle “dışarı çıkmayın” uyarılarına rağmen İstanbul’da 60 yaş ve üstü toplam 121 bin 253 kişinin 313 bin 253 kez toplu taşıma araçlarını kullandığı İETT verilerine yansıdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha sokağa çıkmama çağrısı yaparak “Korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun” dedi. Alınan tedbirler kapsamında İETT şoförlerinin de direksiyon başına geçmeden önce ve görevlerini tamamladıktan sonra ateşlerini ölçme uygulaması başlatıldı.