Aç uyuyorlar

09 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Politika notunda roman vatandaşların, önyargı nedeniyle sorunlarının derinleştiğine dikkat çekildi. CHP’nin politika notunda özetle şunlar yer aldı:

SAYI BİLİNMİYOR

Pek çok Roman vatandaşın doğum belgesi, nüfus cüzdanı ve ikametgâh belgesinin bulunmaması, kamu hizmetlerinden yararlanmalarını da engelliyor.

AYRIMCILIĞA UĞRUYORLAR

Yüzde 53’ü son bir yıl içinde ayrımcılığa uğradığını ifade ediyor. Yüzde 34’ü iş ararken, yüzde 30’u ev ararken, yüzde 13’ü ise sağlık hizmetlerine erişim sırasında ayrımcılık yaşıyor.

YATAĞA AÇ GİRİYORLAR

Ailelerin yüzde 30’u yiyecek satın alacak paraları olmadığı için bir ay içerisinde birçok kez aç uyumak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

GELİR DÜŞÜK, İŞSİZLİK YÜKSEK

Çalışma çağındakilerin yüzde 76’sı düzenli bir gelir elde edemediğini belirtiyor. Yüzde 38’inin ortalama gelirlerinin ise 1200 TL’nin altında olduğu kaydediliyor. Yüzde 34’ü ise son 5 yıldır işsiz olduğunu ve iş aradığını ifade ediyor.

BARINMA KOŞULLARI ZOR

Yüzde 35’i kötü koşullarda ya da gecekondularda barınmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Tek ya da iki odalı gecekondularda en az 5-6 kişi bir arada yaşıyor. Yaşadıkları bölgelerde temel altyapı hizmetleri bulunmuyor. Her dört evden birinde tuvalet, yarısında ise banyo bulunmuyor.

EĞİTİME ERİŞİM

Erkeklerin yüzde 14’ünün, kadınların ise yüzde 30’unun okuryazar olmadığı belirtiliyor. Yükseköğrenim almış erkeklerin oranı yüzde 3, üniversite mezunu kadınların oranı yüzde 1.

ÇOCUKLARI RİSK ALTINDA

Ailelerin yüzde 33’ü çocuklarını düzenli olarak aşılatamadığını ifade ediyor. Özellikle küçük yaşlarda çöp, plastik ve atık toplayıcılığı yapan çocuklarda hepatit B ve benzeri hastalıklarla karşılaşma riski artıyor. Kız çocukları arasında erken yaşta evlilik oranı yüksek. Yüzde 22’sinin 15 yaş ve öncesinde evlendiği belirtiliyor.