Athena Gökhan’dan canlı yayın kazası
Müzisyen Gökhan Özoğuz, oyuncu Aslı İnandık ile Instagram'dan canlı yayın yaparken burnunu yaraladı.
Athena grubunun kurucusu Gökhan Özoğouz ile sosyal medyadaki skeçleri ile dikkat çeken Aslı İnandık, dün Instagram’dan canlı yayın yaptı. Oldukça keyifli süren yayına görünmez kaza damga vurdu.
Çeşitli filtreler ile suratlarını şekilden şekle sokan ikiliden Gökhan’ın burnuna elinde tuttuğu bir madde düştü. Gökhan’ın burnunun kanadığı görüldü.
Yayını izleyenler Gökhan’a hastaneye gitmesi yönünde çağrıda bulundu. Başarılı müzisyen buna rağmen yayına devam etti.
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