ATV dizisindeki sansürsüz küfür sahnelerine tepki yağdı
ATV'de yayınlanan ve Erkan Petekkaya ile Şebnem Bozoklu gibi isimlerin rol aldığı "Gel Dese Aşk" isimli dizideki şiddet içeren ve küfürlü sahnelerine tepki yağdı.
Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban'ın üstlendiği Gel Dese Aşk, dün akşam ilk bölümüyle ATV ekranında yayınlandı. Dizideki kadına şiddet sahnesi ve küfürlerin sansürlenmeden verilmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
KÜFÜRLER SANSÜRLENMEDEN YAYINLANDI
Dizide kendisine sahip çıkmayan babasının çalıştığı şirkete giden İlayda Çevik'in oynadığı Bahar karakteri ile babası arasındaki diyalog sosyal medyada tepki çekti. Dizide 'O...pu ve p.ç' küfürlerinin sansürlenmeden verilmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Twitter'da kısa sürede gündem olan dizi için RTÜK'e şikayet yağdı.
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