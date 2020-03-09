ATV dizisindeki sansürsüz küfür sahnelerine tepki yağdı

09 Mart 2020 Pazartesi, 15:37

Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban'ın üstlendiği Gel Dese Aşk, dün akşam ilk bölümüyle ATV ekranında yayınlandı. Dizideki kadına şiddet sahnesi ve küfürlerin sansürlenmeden verilmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

KÜFÜRLER SANSÜRLENMEDEN YAYINLANDI

Dizide kendisine sahip çıkmayan babasının çalıştığı şirkete giden İlayda Çevik'in oynadığı Bahar karakteri ile babası arasındaki diyalog sosyal medyada tepki çekti. Dizide 'O...pu ve p.ç' küfürlerinin sansürlenmeden verilmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Twitter'da kısa sürede gündem olan dizi için RTÜK'e şikayet yağdı.