Cezaevleri için şeffaflık çağrısı

09 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Yoleri, aynı şekilde Maltepe Cezaevi’nden de benzer iddiaların geldiği ancak net bilgiler alınamadığı için durumların ne olduğunun bilinmediğini kaydederken, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Maalesef devlet de sorumluluğunu yerine getirmiyor” diye konuştu.

CEZAEVLERİNDE ACİLEN ÖNLEMLER ALINMALI

İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yolari, Silivri Cezaevi’ndeki Z.S ve H.U adlı mahkumların koronavirüse yakalandığı; N.B’nin nefes alıp vermede zorluk çektiğini, H.U’nun kronik hastalığı olan hastanın benzer sorunlar yaşadığını, F.E’nin da aşırı öksürük, ateş ve yemek yemek problemlerinin olduğu bilgisinin derneklerine ulaştığını anlattı.

Yoleri, “Derneğe başvuran bir ailemizin telefonla cezaevinden alıp bize verdiği bilgiler ama teyit edemiyoruz. Cezaevi hekimlerinin de virüs nedeniyle karantinaya alındığına dair bazı bilgiler var” dedi.

Sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Yoleri, “Cezaevlerinde acilen önlemler alınmalı. En önemlisi belki de ilk adım risk grubundakiler bir an önce serbest bırakılmalı” diye konuştu.

YAŞAM HAKKI KORUNMALI

TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ise “Yaşam hakkı esas ve cezaevlerindekilerin de yaşam hakkı korunmalı ve bununla ilgili önlemler alınmalı, bilginin de paylaşılması gerekiyor. Mahkumların yakınları bu süreçte çok kaygılı, bilgiye ulaşmakta zorlanıyorlar, zaman zaman bilgi almak için gittiklerinde şiddete maruz kalıyorlar. İnsan hakları örgütleri olarak başvuruları iddiaları kamuoyuyla paylaşmak dışında, Adalet Bakanlığı’na çağrı yapma dışında çok fazla olanağımız yok ne yazık ki” dedi.