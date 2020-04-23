Çocuklara dikkat!

23 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ileri yaş gruplarını daha çok etkilerken çocuklar daha hafif semptomlarla atlatıyor. Çocukların hastalığı hafif atlatmalarının virüs için taşıyıcı olmadığı anlamına gelmediğini belirten Doğumsal Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çeliker, hastalığın doğumsal rahatsızlığı olan bebekleri ve beş yaş altı çocukları daha fazla etkilediğine dikkat çekti.

GRİP BENZERİ BELİRTİLER

Prof. Dr. Çeliker, çocuklarda bildirilen semptomların grip benzeri belirtiler olduğunu kaydederken “Ateş, burun akıntısı ve öksürük gösterir. Kusma ve ishal de bildirilen belirtiler arasında yer almaktadır. Altta yatan hastalığı veya özel bakım gerektiren çocuklarda hastalığın daha ciddi olabileceği bilinmektedir” dedi.

Çin’de yapılan bir araştırmaya göre bebeklerde ve beş yaş altı çocuklarda yaşanma olasılığının daha yüksek olduğunun ileri sürüldüğünü kaydeden Çeliker, çocukların koronavirüs olma riskine karşı “Varolan deliller neticesinde Covid-19 enfeksiyonunun çocuklarda erişkinlerden daha az risk taşıdığı anlaşılmaktadır. Çocuklar ve bebekler Covid-19 nedeniyle hasta olsalar da hastaların çoğunu erişkinler oluşturmaktadır. Riskin bazı hastalık gruplarında arttığı bilinmektedir. Bu riskler daha çok erişkin hastalardaki sonuçlardan ortaya çıkarılmıştır. Bunlar kalp hastalığı, diyabet ve akciğer hastalığıdır” dedi.

Prof. Çeliker, çocukluk yaş grubu kalp hastalıklarında riskli hastalıkları ise şöyle sıraladı: “Kronik siyanoz (kan oksijeninin düşük olması), ilaç tedavisi gerektiren kalp yetersizliği veya kalp kası hastalığı (kardiyomiyopati), ilaç tedavisi gerektiren kalp delikleri, tek karıncıklı hastalar veya fontan benzeri operasyon yapılan hastalar, akciğer atardamar hipertansiyonu, kalp nakli yapılan hastalar, 12 aydan daha küçük çocuklar, diğer organ sistemlerinde sorunu olanlar (karaciğer, böbrek veya akciğer), bağışıklık sistemi yetersizliği olanlar (Down, DiGeorge sendromu ve dalak yokluğu).”

KİŞİSEL EŞYALARINI MUTLAKA AYIRIN

Prof. Dr. Alpay Çeliker, çocukların koronavirüs enfeksiyonundan korunabilmesi için ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

- Sosyal mesafe korunması çok önemlidir.

- Ellerini sabun ve su ile veya alkol bazlı dezenfektan solüsyonlarla temizleyin veya temizlemesini sağlayın.

- Hasta olan bireylerden (ateş, öksürük, burun akıntısı) uzak durun.

- Temasın çok olduğu ev alanlarının günlük olarak temizlenmesi ve dezenfeksiyonu yapılmasını sağlayın.

- Yıkanabilir peluş oyuncakların usulüne uygun olarak yıkayın veya temizleyin.

- Çamaşırları mümkünse en yüksek ısıda yıkayın ve kurutma makinesinde tamamen kurutun.

- Kişisel eşyaların (havlu, bardak gibi) ayrılması önerilmektedir.