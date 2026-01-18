İBB tutuklularının ailelerine tehdit: Operasyon yapılacak dediler, para istediler!

19 Mart sivil darbesinin mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı'ndan (ADA) dikkat çeken bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada ailelere, operasyon yapılacağı iddiası ile mesaj atıldığı duyuruldu.

Mesajların içeriğine ilişkin, "Bu mesajlarda; ailelere de operasyon yapılacağı, çocuklarının, eşlerinin isimlerinin yeni operasyon dosyasında yer aldığı ve bu durumdan onları kurtarabileceğini belirtilmektedir. Bunun karşılığında da miktarı değişen ücretler talep edilmektedir" bilgisi verildi.

AİLELER, YETKİLİLERİN HAREKETE GEÇMESİNİ İSTEDİ

Yapılan yazılı açıklamada, "Bu kişi ailelerin listesine ve telefon numaralarına nasıl ulaşmaktadır? Bu kişi ya da kişilerin emniyet ya da adliye içinde bağlantıları var mıdır?" sorusu soruldu.

19 Mart sivil darbenin mağduru aileler, yetkililerin söz konusu duruma karşı harekete geçmelerini istedi. Mesajlara, hukukçular tarafından sahte olduğu tespit edilen ve “arama kararı” olduğu iddia edilen bir belgenin de eklendiği aktarıldı.

"PSİKOLOJİK YÜKÜ FIRSAT BİLEREK..."

ADA tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"İki günden beri, İBB ve CHP’li ilçelere yapılan operasyonlarda tutuklananların ailelerine tanınmayan bir numaradan çeşitli mesajlar atılmaktadır. Bu mesajlarda; ailelere de operasyon yapılacağı, çocuklarının, eşlerinin isimlerinin yeni operasyon dosyasında yer aldığı ve bu durumdan onları kurtarabileceğini belirtilmektedir. Bunun karşılığında da miktarı değişen ücretler talep edilmektedir. Mesajlarda ayrıca hukukçular tarafından sahte olduğu anlaşılan, arama kararı olduğu belirtilen bir belge de paylaşılmaktadır.

Ailelerin ortak olarak sordukları soru şu: Bu kişi ailelerin listesine ve telefon numaralarına nasıl ulaşmaktadır? Bu kişi ya da kişilerin emniyet ya da adliye içinde bağlantıları var mıdır?

Bu konuyla ilgili hukukçularımız gereken adımları atacaklar ancak yine de kamuoyunu aydınlatmak, yetkilileri harekete geçmek için bu bilgilendirme notunu paylaşmak istiyoruz. Ailelerin yaklaşık 1 yıldır yaşadıkları psikolojik yükü fırsat bilerek, onları tedirgin edip bu durumdan faydalanmaya çalışan bu kişilere karşı kolluk kuvvetlerimizin harekete geçmelerini diliyoruz."