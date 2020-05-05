Denizin altında tatlı su bulundu
Dünyanın birçok yerinde içme suyu gitgide değerleniyor. Nitekim birçok tatlı su rezervi ve yeraltı su kaynakları aşırı kullanım yüzünden yok olurken diğerleri de zararlı maddeler ve tuzlanma yüzünden içilemez hale geliyor.
Malta Üniversitesi’nden Aaron Micallef geçen aylarda Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda yeni bir sualtı tatlı su rezervi buldu. Uzmanlar Canterbury Bight bölgesini sismik ölçümler ve iletkenlik analizleriyle yakından incelediler. Sonuç sevindici: Canterbury bölgesindeki kıta sahanlığında geniş bir tatlısu rezervi olduğu ortaya çıktı.
Tatlı su, deniz dibinin sadece 20 metre kadar altındaki tortullarda yer alıyor; bu da onu dünyanın en sığ tatlı su rezervi olduğu anlamına geliyor.
BUZ DEVRİNDEN KALMA
Sahile yakın kısımdaki su neredeyse içme suyu kalitesinde ancak kıyıdan uzaklaştıkça su tuzlanıyor. Rezervde bulunan toplam su miktarı 200 kilometreküp kadar. Rezerv, New England’da bulunandan biraz daha büyük, New Jersey’de bulunandan ise yarı yarıya küçük.
Karot örneklerinin jeokimyasal analizlerine göre suyun küçük bir kısmı karadan gelen yağmur sularına ait. Rezervinin büyük bir kısmı ise buz devrinden kalma. O tarihlerde deniz seviyesi günümüzden 100 metre daha derindeydi ve bu nedenle de kıta sahanlığının büyük bir bölümü karadaydı. Yağmur yağdığı zaman su dibe çöküyor ve su ileten tabakaları dolduruyordu. Bu su daha sonra kil ve tortulla örtülmüş ve daha sonra yükselen deniz suyundan korunmuş. Micallef’e göre uyguladıkları yöntem kombinasyonu, kıyılardaki diğer gizli içme suyu rezervlerinin bulunmasına yardımcı olacak.
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