DSÖ açıkladı: Sivrisineklerden koronavirüs bulaşır mı?
Dünya Sağlık Örgütü'den (DSÖ) yapılan açıklamada, koronavirüsün sivrisinekler ya da diğer haşereler aracılığıyla insana bulaştığı yönünde veri olmadığı belirtildi.
Koronavirüsün Afrika ve Latin Amerika'da daha düşük seviyede seyrettiğini belirten DSÖ, bu bölgelerde corona virüsün sivrisinekler aracılıyla bulaştığı yönünde vaka bulunmadığını da vurguluyor.
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün kan yolu ya da deriden temas yoluyla buluşmadığını vurgulayarak şu açıklamayı yapıyor:
"Yeni tip corona virüs (Covid-19) bir solunum yolu virüsüdür. İnsanların öksürmesi ya da hapşırmasıyla bulaşabilir. Ya da bir yüzeyin üzerinde insanların ellerine bulaştıktan sonra, o elin ağız ya da buruna götürülmesi yoluyla bulaşabilir."
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