Her hastada farklı belirti, Sırt ağrısıyla gitti, korona çıktı

17 Nisan 2020 Cuma, 06:00

İstanbul’da yaşayan ve koronavirüse yakalanan Reyhan Gündüz (46), testleri negatif çıkmasına karşın tomografiyle teşhis konulduğunu anlatırken “Öleceğimi zannettim. Bir hafta başımın ve sırtımın ağrısından gözümü hiç açamadım. Bir hafta boyunca serumla yaşadım, aşırı, hiç durmayan bir başağrısıydı çok şükür ölmedim” dedi.

Gündüz, geçen haftalarda İstanbul’da hastaneye sırt ve bel ağrısı ile başvurdu. Parmağında dolama olduğu için iltihap yaptığını ve ateşinin ondan çıktığını düşündü.

Covid-19 testleri negatif çıktı. Bunun üzerine antibiyotik iğne tedavisi verildi. Ancak birkaç gün geçmesine karşın ateşi, halsizliği ve başağrısı sürdü.

Yeniden hastaneye giden Gündüz’e ikinci kez test yapıldı, o da negatif çıktı. Durumu kötüleşen Gündüz’e tomografiyle tanı konuldu. Bir haftalık tedavinin ardından taburcu olan Gündüz, “Dünyada en kötü şey bir insanın hasta olmasına sebep olmak. İnsanlar maske takmayıp sokakta rahat gezip bir insanın bunu yaşamasına sebep olmamalı” dedi.