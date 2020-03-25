İstanbul’un köpekleri hayat kurtarabilir

25 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

İYİ Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Arzu Önşen, siyasi yaşamının yanı sıra hayvan dostlarımızı toplum yararı için yetiştiriyor. Cins ve sokakta yaşayan köpekleri eğiterek güvenlik, sosyal alanlar ve bireysel ihtiyaçlara yönelik yetiştiriyor. 5 yıldır ulusal ve uluslararası alanlarda kullanılan görev köpeği yetiştiriciliği yapan Önşen, “Görev köpekleri konusunda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Görev köpekleri üretimi konusunda bir destek olmadığı gibi birçok engelleme de mevcut. Desteğin artırılması gerek” diyor. İstanbul’daki sokak köpeklerinin ihtiyaca yönelik eğitilebileceğini kaydeden Önşen, “Her köpek farklı bir alan için eğitilebilir. Şu ana kadar onlarca sokak köpeği, hayatlar kurtardı. İhtiyaca yönelik alanlarda eğitilip topluma kazandırılabilir” diye konuştu.

GÖREV KÖPEKLERİ

- Hangi alanlar için köpek yetiştiriyorsunuz?

Görev köpekleri; askeri ve polisiye, sivil toplum ve hizmet köpekleri olarak üçe ayrılıyor. Bu alanlarda yetişen köpekler, patlayıcı madde detektörü, narkotik detektörü, arama kurtarma, enkaz arama, psikolojik destek gibi amaçlarla eğitiliyor.

- Eğittiğiniz köpeklere bakanlıklardan da ilgi var mı?

Başbakanlık kapanmadan önce Balyoz, Mızrak ve Dark isimli 3 adet bomba köpeği onlar için eğitildi. Sivil savunma alanında AFAD, Gümrük Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Silahlı Kuvvetlere bugüne kadar çok sayıda patlayıcı madde görev köpeği, narkotik detektörü görev köpeği ve arama kurtarma köpeği verdik. AKUT’a Türkiye’nin ilk koku takip köpeği olan Fırtına’yı hibe ettik. Dostumuz şu ana kadar 73 operasyona katılıp kayıp insanların bulunmasında önemli bir rol oynadı.

‘İBB’YE PROJE SUNDUK’

- Peki, yurtdışından talep var mı? Taleplerin artması için neler yapılmalı?

Beni en çok gururlandıran ve en çok üzen konu bu aslında, birçok ülkede bu konuda tanınıyoruz. Katar Polis Teşkilatı’na yıllardır eğitim veriyoruz ve danışmanlık yapıyoruz, güvenlik nedeni ile tek tek isim veremiyor olsam da uluslararası çok önemli operasyonlarda yetiştirmiş olduğumuz görev köpeklerinin yaptığı başarılı hizmetler olduğunu söyleyebilirim. Ülkemiz ise görev köpekleri konusunda dışa bağımlı bir ülke. Özellikle Hollanda, Almanya, Sırbistan, Macaristan gibi ülkelerden görev köpeği satın alınıyor. Bunu rakam bazında tanımlayacak olursak yüz binlerce, milyonlarca Avro para harcanıyor. Ülkemizde görev köpekleri üretimi konusunda bir destek olmadığı gibi birçok engelleme de mevcut aslında. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görev köpeği diye bir kavram yok, hatta köpekler ile ilgili pek bir kavram yok. Bu alanda desteğin artırılması gerek.

- İstanbul’da çok sayıda sokak köpeği mevcut. Bu köpekleri eğitme gibi bir hedefiniz var mı?

Her köpek farklı bir alan için eğitilebilir. Şu ana kadar onlarca sokak köpeği farklı alanlar için eğitildi. Patlayıcı madde tarama görev köpeği olduğu gibi, koku takibi görev köpeği olup hayatlar kurtardı. Önemli olan ihtiyacın belirlenmesi. İhtiyaca yönelik sokak köpekleri bu alanlarda eğitilip topluma kazandırılabilir. İBB’ye de buna yönelik bir proje sunduk.

DEPREM KÖPEKLERİ

- Nasıl bir proje?

“Sahipli ve Sokak Köpeklerinin Sosyal ve Ekonomik Hayata Entegrasyon Projesi” ile kentteki sokak hayvanlarını kontrol altına almasının yanında İstanbul’u ABD, Avrupa ve Ortadoğu’nun bu sektördeki yeni çekim merkezi haline getirmeyi hedefledik. Bu projenin içeriğinde hayvan takip sisteminin kurulması, gerekli personel eğitiminin verilmesi, hayvanların mikroçipletilmesi, barınakların yeniden yapılandırılması yer alıyor. Ancak henüz bu konuya sıra gelmedi... İBB bünyesinde şu anda resmi olarak görev köpeği hiç kullanılmıyor. Oysa güvenliğin en sempatik ve caydırıcı yüzüdür görev köpekleri. Milyonların yaşadığı bu şehirde üzücü bir sonuç aslında.

- Deprem zamanlarında eğitimli arama kurtarma yapacak hayvan dostlarımıza rağbet artıyor...

Evet, olası bir İstanbul depremi de kapımızda. Bu konuda İstanbul’a yakın ve depremden en az etkilenmesi söz konusu olan illerde çapraz ekipler oluşturulmalı. Örneğin Kırklareli gibi ilimizin gerek valilik gerekse belediye bazında desteklenerek onlarca arama kurtarma köpeği ekiplerinin hazırlanması gerekli. Bu konuda yeteri kadar insan kaynağımız var, doğru eğitim metodolojimiz var ancak doğru köpekleri semek ve eğitmek konusunda kurumsal destek yok. Özellikle ev köpeği olarak beslenen birçok köpeğin doğru yönlendirme ve destek ile bir afette görev yapabileceklerini gözden kaçırıyoruz.