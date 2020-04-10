Lady Gaga: Aynı gemide değiliz

10 Nisan 2020 Cuma, 13:10

34 yaşındaki şarkıcı Lady Gaga pandemi sürecinde çok sık kullanılan "Hepimiz aynı gemideyiz" ifadesini sahtekarca bulduğunu söyleyip şu açıklamayı yaptı:

"Evet, birliktelik duygusu çok hoş. Yalnız, şu an eziyet gören, çocuğu olan, işini kaybetmiş bir kadının verdiği mücadele ile benimki aynı değil. Aynı gemide olmak o yüzden yanıltıcı bir ifade."

Gaga, "18 Nisan'daki bağış konseriyle asil yapmaya çalıştığım, aynı mücadeleyi vermediğim o kadını onurlandırmak. Ona kendi savaşında yardım edebilmek. Çünkü buna gücüm var" dedi.