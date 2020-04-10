Lady Gaga: Aynı gemide değiliz
Koronavirüsle mücadale için Global Citizen ile birlikte 35 milyon dolarlık bağış kampanyasına imza atan Lady Gaga bu süreçte kullanılan "Hepimiz aynı gemideyiz" ifadesini sahtekarca bulduğunu söyledi.
34 yaşındaki şarkıcı Lady Gaga pandemi sürecinde çok sık kullanılan "Hepimiz aynı gemideyiz" ifadesini sahtekarca bulduğunu söyleyip şu açıklamayı yaptı:
"Evet, birliktelik duygusu çok hoş. Yalnız, şu an eziyet gören, çocuğu olan, işini kaybetmiş bir kadının verdiği mücadele ile benimki aynı değil. Aynı gemide olmak o yüzden yanıltıcı bir ifade."
Gaga, "18 Nisan'daki bağış konseriyle asil yapmaya çalıştığım, aynı mücadeleyi vermediğim o kadını onurlandırmak. Ona kendi savaşında yardım edebilmek. Çünkü buna gücüm var" dedi.
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