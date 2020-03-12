Okulda izolasyon odası

12 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Tüm öğrencilerin yatılı kaldığı, bazılarının hafta sonları ailelerinin yanına “evci” çıktığı Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda “okulda meydana gelebilecek olası bir salgına karşı alınması gereken önlemler ve acil durumlarda izlenecek yol ile tutum ve davranışların” belirlenmesi amacıyla “Acil Durum Eylem Planı” oluşturuldu ve uygulanmasına başlandı.

Önlemler şöyle:

- Evciler dahil tüm öğrencilerin kurumdan çıkışları durduruldu.

- Okula girişler ateş ölçülerek yapılıyor.

- Yüksek ateş tespit edilen hiç kimse kuruma alınmayacak.

- Acil durum dışı hastaneye sevkler ertelendi.

- İzolasyon odası hazırlandı.

- Mönü içeriğinde sebze ve meyve tüketimi artırıldı, şekerli gıdalar azaltıldı

- Her teneffüste eller yıkanıyor.

- Sınıflarda her ders başlangıcında kolonya kullanılıyor.

- Okulun her yeri dezenfektanlarla donatılmış durumda.

- Sabahları yatakhaneden okula geçiş noktasında, akşamları yatakhanelerde ateş ölçümü yapılıyor.

- Dışarıdan ziyaretçi kabul edilmiyor.

DERSLER ONLİNE

Bazı vakıf üniversiteleri tatil ve “online eğitim” kararları aldı.

Kadir Has Üniversitesi’nde 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi tatili, koronavirüse karşı önlem olarak dün başladı ve 20 Mart’a kadar sürecek. Üniversitede dersler 23 Mart’ta başlayacak.

Bahçeşehir Üniversitesi de eğitime online olarak devam edeceğini açıkladı.

MEF Üniversitesi fakülteleri de bugün ve yarın için tatil edildi. Üniversitede dersler önümüzdeki hafta online eğitimle sürdürülecek.