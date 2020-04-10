10 Nisan 2020 Cuma, 06:00

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele kapsamında 18 bin kişilik personel alımına çıktığını anımsattı.

18 BİN SAĞLIKÇININ İÇİNDE SADECE 11 EVDE BAKIM TEKNİSYENİ

Salgın döneminde evde bakım hizmetlerinin daha da önem kazandığını belirten Bulut, Sağlık Bakanlığı’nın almayı planladığı 18 bin sağlıkçının içinde sadece 11 evde hasta bakım teknikeri olduğunu kaydetti.

Bu durumun personel alımında plansızlık olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Bulut, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 770 birimle Evde Sağlık Hizmeti sunuluyor. Ancak açılan kadrolara baktığımızda 27 Şubat 2015’te çıkarılan Evde Sağlık Hizmet Sunumuna Dair Yönetmeliğin ‘her ekipte en az 1 evde hasta bakım teknikeri bulunmalıdır’ ibaresi hiçe sayılıyor. Evde sağlık birimlerinde personel ihtiyacı olmasına rağmen atamalar yapılmıyor. 723 olarak belirlenen evde hasta bakım teknikerleri Personel Dağılım Cetveli’nde olması gerektiği gibi baz alınmalı ve bundan sonraki personel alımları bu yönde yapılmalıdır” dedi.

Bulut, ayrıca sayıları 7 bini bulan evde hasta bakım teknikerlerinin sağlık meslekleri arasında sayılmamasının da önemli bir sorun olduğunu belirterek “Evde hasta bakım teknikerlerini kapsayan bir meslek tanımının bir an önce hazırlanması gerekmektedir” diye konuştu.