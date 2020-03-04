Probiyotikler, koronavirüsten koruyabilir

04 Mart 2020 Çarşamba, 18:07

Koronavirüsün, dünya genelinde can almasının ardından, uzmanlar bağışıklığı güçlü tutmak adına çeşitli uyarılarda bulundu. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde (İKÜ) düzenlenen Yaşam Döngüsünde Beslenme: Metabolik Sendrom ve Probiyotikler Sempozyumu’nda İKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu ve İKÜ Beslenme ve Diyetetik bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Batar, hastalıklara karşı probiyotiklerin ve bağışıklığın önemini anlattı.

"PROBİYOTİKLER DOĞAL YOLDAN ALINMALI"

Hastalığa karşı beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çiftçioğlu, "Probiyotikler, insanların bağışıklık sisteminde olumlu etkiler yaratan ajanlar arasında yer alıyor. Probiyotik dediğimiz şey faydalı bakteri. Probiyotikleri, faydalı bakterilerin bulunduğu yoğurt, turşu, boza gibi gıdalarla vücuda alabileceğimiz gibi bunlarla ilgili takviyeleri de kullanabiliriz. Ancak bu noktada özellikle beslenme şekline dikkat etmede fayda var. Önceliğimiz bu probiyotiklerin doğal yollardan alınması. Ama çok zor tedavi gerektiren ağır durumlarda takviye kapsüllerin de faydası olacaktır. Bunlar tedavi edici değil, sadece bağışıklığı destekleyen ajanlar. Yaşam felsefesi olarak dengeli, doğal beslenmeyi önemsemeliyiz. Haftada bir ya da belli periyotlar halinde kefir tüketilebilir. Her gün 1 kase yoğurt tüketmede de fayda var. Turşu ve bunun yanında fermente et ürünleri de tercih edilebilir. Kendi evinizde sucuk yapabilir, et ve süt ürünleri tüketileceğinde bu ürünlere öncelik vermekte fayda var" dedi.

OBEZİTE ARTTIĞINDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DÜŞÜYOR

Metabolik sendromun bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Nazlı Batar, "Obezite, özellikle çocukluk çağında sık görülüyor ancak yetişkinler arasında da artış var. Eğer kişi obez ise metabolik sendromlu olarak tanı alması çok muhtemel. Çünkü obezitesi olan kişilerde hipertansiyon, açlık glikozunda artış, bel çevresinde kalınlık gibi birtakım problemler görülüyor. Bunlar bir araya geldiğinde metabolik sendroma yol açıyor. Bu durum çocukluk döneminde de görülüyor. Obeziteyi tedavi etmenin yanında önlemek de çok önemli. Obezite arttığında kronik hastalıkların artmasıyla birlikte bağışıklık sistemi de düşüyor. Şu anda viral problemlerle baş etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu problemleri çözerken sağlıklı ve dengeli beslenmek, aktif olmak bağışıklığı daha olumlu etkileyecektir" diye konuştu.

OBEZİTEDE TURŞU TÜKETİMİNE DİKKAT

Obeziteye sahip bireylerin bağışıklık sistemlerinin daha düşük olduğunu vurgulayan Batar, "Bu bilimsel verilerle de saptanmış durumda. O nedenle hem obeziteyi tedavi etmek hem de kişi obez olmadan önce onu engellemek gerekiyor. Önleyici tedaviler yerine getirilmeli. Bu da, yeterli ve dengeli beslenmeden, aktif yaşamdan ve tüm besin öğelerinin gerekli şekilde gün içerisinde alınmasından geçiyor. Turşuyu probiyotik bir ürün olarak düşünüp bağışıklığımızı güçlendirmek için bol bol yememiz gerektiğini düşünebiliriz. Ancak bu yanlış bir yaklaşım. Hipertansiyonu ve obezitesi olan kişilerin sodyum içeriği yüksek olan turşu gibi fermente ürünlerden uzak durması gerekiyor. Bunun yerine beslenmede, süt ve yoğurt grubuna yer verilmeli. Metabolik sendromu ve obezitesi olan kişilerin fazla sodyum almaması gerekir" ifadelerini kullandı.