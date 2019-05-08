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Whisky'nin gitaristi Serdar Çokuslu'ya yapay kalp takıldı

Rock gruplarımızdan Whisky'nin gitaristi ve vokalisti Serdar Çokuslu, aktif müzik hayatına, doktorların öngörüsü üzerine ara vermek zorunda kalmıştı. Bir süre önce bir operasyon geçiren Çokuslu doktoruyla poz vererek sağlığının yerinde olduğunu duyurdu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Mayıs 2019 Çarşamba, 16:54


Altı, yedi yıl önce geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu doktorlarının uyarısına rağmen konserlere çıkan müzisyen rahatsızlığının ileri boyutlara ulaşınca bir süre müzik hayatına ara vermişti. Serdar Çokuslu internet sitesinden yaptığı açıklamada "Kalp sağlığım izin verir ise yarım kalan işleri tamamlamadan göçüp gitmek niyetinde de değilim." diye not düşmüştü.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Profesör Doktor Deniz Süha Küçükaksu tarafından "yapay kalp” sistemi takılan Serdar Çokuslu doktoruyla poz verdi.

Deniz Süha Küçükaksu sosyal medya hesabından, "Kim derki bu insan da "yapay kalp” sistemi (HM 3 LVAD) var!!
Birkaç ay önce takılan sistemle konser vermeye hazırlanan Hard Rock müzisyeniyle “Rock & Roll” selamı... Aman dikkat!! Yanlış selam vermeyelim" dedi.

Cumhuriyet İMECESİ