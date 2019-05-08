Whisky'nin gitaristi Serdar Çokuslu'ya yapay kalp takıldı



Altı, yedi yıl önce geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu doktorlarının uyarısına rağmen konserlere çıkan müzisyen rahatsızlığının ileri boyutlara ulaşınca bir süre müzik hayatına ara vermişti. Serdar Çokuslu internet sitesinden yaptığı açıklamada "Kalp sağlığım izin verir ise yarım kalan işleri tamamlamadan göçüp gitmek niyetinde de değilim." diye not düşmüştü.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Profesör Doktor Deniz Süha Küçükaksu tarafından "yapay kalp” sistemi takılan Serdar Çokuslu doktoruyla poz verdi.

Deniz Süha Küçükaksu sosyal medya hesabından, "Kim derki bu insan da "yapay kalp” sistemi (HM 3 LVAD) var!!

Birkaç ay önce takılan sistemle konser vermeye hazırlanan Hard Rock müzisyeniyle “Rock & Roll” selamı... Aman dikkat!! Yanlış selam vermeyelim" dedi.