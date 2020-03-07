Teoman gözlerden uzak tuttuğu kızı ile görüntülendi

Konserlere ara vereceğini söyledikten sonra hayranlarını üzen başarılı şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün kızı Zeyno ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2020 Cumartesi, 11:24

Öğlen saatlerinde kızıyla birlikte alışverişe çıkan Teoman, aracını beklerken objektiflere yansıdı. Kameralara pek alışkın olmadığı görülen Zeyno Yakupoğlu, fotoğrafı çekildiği sırada babasının arkasına doğru saklanmaya çalıştı.


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