Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan: ‘Fiyat artışlarının sorumlusu biz değiliz’

06 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun geçen haftalarda yaptığı toplantılarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda maske, kolonya ve dezenfektan gibi ürünlerle ilgili yapılan denetimlerde eczacılara ağır para cezası uygulandı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, cezaların haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek “Fiyatlardaki artışın sorumlusu eczacılar değildir” dedi.

BU CEZALARI BEKLEMİYORDUK

Eczacılar olarak kendilerini iyice sağlık sektörünün üvey evladı gibi hissettiklerini belirten Saydan, özetle şunları kaydetti: “Vakanın ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart’tan itibaren tüketicilerin maske, kolonya ve dezenfektan gibi temel ihtiyaç haline gelen tıbbi malzemelere talepleri arttı. Yoğun talebe karşılık ürünlerin eczanelerimize mal oluş fiyatlarında özellikle toptancı fiyatları üzerinden belirgin artışlar oluştuğu, bu ürünlerin eczacıların kendi kullanımlarına yetecek kadarının temininde bile güçlük çekildiği en yetkili makamlardan da açıkça ifade edildi. En yüksek risk gruplarından olan biz eczacılar zaten teşekkür beklemiyorduk ama bu cezaları da beklemiyorduk” dedi.

İZAH EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL

Saydan, para cezası uygulanan eczacılara hukuki desteği sağlayacaklarını belirterek, “Neredeyse her köşe başında, her internet sitesinde Sağlık Bakanlığı’nın denetim ve kontrolünde satılması gereken tıbbi malzeme statüsündeki maskelerin buralara nasıl geldiği sorgulanmıyor, satışlar engellenmiyor. Bu ürünlerdeki fiyat artışının sorumlusu olarak eczacıları görmek ve göstermeye çalışmak izah edilebilir bir durum değildir” dedi.