Virüs çok hızlı

18 Mart 2020 Çarşamba, 06:22

Prof. Azap, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının beklentiler doğrultusunda ilerlediğini anlattı. Prof. Azap, “Bir virüs bir topluma ilk girdiğinde vaka sayılarında hızlı bir artış bekleniyor.

Logaritmik olarak artıyor vaka sayıları. Çünkü bir kişi yaklaşık beş-altı kişiyi hasta ediyor. O beş altı kişi kendi etrafındaki beş-altı kişiyi enfekte ediyor. Bunların aralarındaki süre eskiden bir hafta civarındaydı. Şimdi üç beş güne düştü. Tek bir kişiden 125, hatta 625 kişiye bulaşıyor. Bu kadar hızlı ilerleyen bir virüsle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Prof. Azap, alınan tedbirlerin önemli bir kısmının, insanların birbirine 3-4 adımdan daha fazla yaklaşmasını engellemeye yönelik olduğunu belirtti. Azap, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu virüs çok kolay yayılıyor. Vatandaşlarımız da hep bunu düşünsünler. Bu tedbirler bunu sağlamak için alınıyor. Ona göre hayatlarını planlarlarsa fazla yayılmadan atlatabiliriz.”