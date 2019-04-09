Sıla, dövmesiyle bazı takipçilerinin aklına, "Acaba Ahmet Kural'a gönderme mi yaptı?" sorusunu getirdi.Güzel şarkıcı Sıla Gençoğlu, sırtına yaptırdığı dövmeyle çok konuşuldu.

"AHMET KURAL'A GÖNDERME Mİ YAPTI?

"Güzel şarkıcı Sıla, Instagram hesabının hikaye bölümünden sırtına yaptırdığı dövmeyle çok konuşuldu. Sıla sırtına, "Siz aşktan n'anlarsınız bayım." notunu yazdırdı. Sıla'nın dövmesini gören bazı takipçileri "Acaba Ahmet Kural'a gönderme mi yaptı?" yorumunu yaptı. Kaynak: Sıla'nın dövmesi hayranlarını şaşırttı! Gönderme mi yaptı?