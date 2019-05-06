Game of Thrones'ta skandal hata

Game of Thrones'un final sezonu geçtiğimiz aydan itibaren yayınlanmaya başlanırken, dizinin 4. bölümü, HBO üzerinden yayınlanmadan önce internete sızdırıldı. Son bölümde, 'skandal' denilebilecek hata da izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Fenomen haline gelen dizi Game Of Thrones son bölümü bu sabaha karşı yayınlandı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümdeki savaş sahnesi günlerce konuşulurken, son bölümdeki büyük bir hata gözlerden kaçmadı.

Jon Snow ve Daenerys Targaryen'ın masasındaki obje sosyal medyayı salladı. Khalesi'nin önünde, bir kahve zinciri markasının bardağı görüldü. Bu hata sosyal medyanın gündeminde kendisine yer buldu.